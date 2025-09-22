Comunitatea Declic și SOS Infertilitatea cer Guvernului reluarea finanțării Programului Național de Fertilizare in Vitro
Comunitatea Declic și Asociația SOS Infertilitatea organizează marți, 23 septembrie, începând cu orele 12.00, o acțiune publică în fața Guvernului, prin care solicită premierului Ilie Bolojan să reia finanțarea Programului Național de Fertilizare in Vitro (FIV).
„Alături de cele 2 organizații, vor fi prezente cupluri care urmează tratamente specifice FIV, care își vor spune poveștile”, se arată în comunicatul transmis de organizatori. După declarații, sute de scrisori ale celor care vor să devină părinți vor fi depuse la Guvern pentru premierul Bolojan, fiind introduse într-o cutie poștală uriașă instalată special pentru eveniment.
Programul Național de Fertilizare in Vitro a fost creat pentru a sprijini financiar cuplurile care nu pot concepe natural, dar finanțarea acestuia a fost suspendată în ultima perioadă. Organizatorii acțiunii atrag atenția asupra impactului social și emoțional asupra persoanelor care doresc să devină părinți, dar nu au acces la tratamente FIV din cauza lipsei fondurilor.
