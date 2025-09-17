Poliţia atrage atenţia asupra unei noi metode de fraudă prin folosirea WhatsApp / La Giurgiu au fost semnalate mai multe tentative de înşelăciune / Au fost folosite fotografiile unor persoane, asociate cu numere care nu sunt ale lor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Poliţia atrage atenţia asupra unei noi metode de fraudă prin intermediul aplicaţiei WhatsApp. În judeţul Giurgiu, au existat mai multe cazuri de fraudă în care au fost folosite fotografiile unor persoane, asociate cu numere care nu sunt ale acestora, fiind contactate rude cărora li s-a cerut să transfere sume de bani, sub pretextul unor urgenţe, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”În ultima perioadă, la nivelul Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu au fost semnalate tot mai multe cazuri de fraudă în mediul online, prin care persoane necunoscute creează conturi false pe aplicaţia WhatsApp sau alte aplicaţii de mesagerie. Pentru a părea credibili, escrocii folosesc la fotografia de profil a contului creat fotografia şi numele unei persoane reale, dar acestea sunt asociate unui număr de telefon diferit. Ulterior, de pe acel număr de telefon contactează în scris prieteni sau rude ale persoanei a cărei identitate o pretind şi, sub pretextul unei urgenţe, solicită transferuri de bani către conturi bancare comunicate de ei”, informează, miercuri, reprezentanţii Poliţiei judeţene Giurgiu.â

Poliţiştii atrag atenţia asupra faptului că acest tip de fraudă se bazează pe încrederea în prieteni şi familie şi îi îndeamnă pe cei cărora li se solicită bani prin WhatsApp să fie prudenţi şi să verifice atent identitatea celor care îi contactează.

”Verificaţi identitatea înainte de a trimite banii – nu vă bazaţi pe discuţii purtate în scris, chiar dacă infractorii pretind, folosind motive ce par grave sau credibile, că sunt în imposibilitatea de a comunica prin voce! Contactaţi telefonic numărul care v-a abordat sau sunaţi direct pe numărul real al persoanei – număr pe care îl cunoşteaţi dinainte, sau contactaţi o persoană apropiată acesteia pentru a verifica situaţia pretinsă – aceste verificări durează maxim 2-3 minute şi vă pot ajuta să preveniţi să deveniţi victime şi să pierdeţi sume de bani. Nu transferaţi bani către conturi comunicate prin aplicaţii de mesagerie, fără o confirmare suplimentară din partea persoanei, după o comunicare directă”, sunt recomandările Poliţiei.

Poliţiştii subliniază că mesajele de tipul ”trimite repede” sau ”nu spune la nimeni” sunt semnale clare de înşelăciune. În plus, Poliţia recomandă populaţiei să nu distribuie fotografii sau date personale în mod public sau către necunoscuţi, întrucât imaginea lor poate fi folosită pentru a crea conturi false.