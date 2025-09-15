G4Media.ro
Un elev de 15 ani ar fi pălmuit o profesoară de la…

Sursa foto: Inquam Photos / Autor: Octav Ganea

Un elev de 15 ani ar fi pălmuit o profesoară de la un colegiu din Constanța, după ce s-au certat / Femeia nu a vrut să îi fie acordate îngrijiri medicale şi a refuzat eliberarea unui ordin de protecţie / Poliţiştii fac cercetări

Poliţiştii din Constanţa fac cercetări după un incident produs la un colegiu din municipiu, unde un elev în vârstă de 15 ani a pălmuit o profesoară de 45 de ani, după o ceartă. Femeia nu a dorit să îi fie acordate îngrijiri medicale şi a refuzat emiterea unui ordin de protecţie, transmite News.ro.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au anunţat, luni, că, la sfârşitul săptămânii trecute, poliţiştii Secţiei 1 au fost sesizaţi prin apel 112 cu privire la faptul că un elev ar fi agresat fizic un cadru didactic, într-o unitate de învăţământ din municipiul Constanţa.

”Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au stabilit identitatea persoanelor implicate, fiind vorba despre un minor, de 15 ani, elev al unui colegiu din municipiul Constanţa care, pe fondul unui conflict verbal spontan cu un cadru didactic, ar fi lovit-o pe femeia de 45 de ani cu palma în zona feţei, provocând indignarea celorlalţi elevi.  Femeia nu prezenta urme vizibile de violenţă şi nu a dorit acordarea de îngrijiri medicale. De asemenea, aceasta a refuzat emiterea unui ordin de protecţie provizoriu, fiindu-i pus la dispoziţie formularul de cerere, potrivit Legii 26/2024”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice.

