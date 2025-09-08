Doi poliţişti au fost ucişi și alți doi au fost răniți într-o secţie de poliţie din apropiere de orașul turc Izmir / Un suspect în vârstă de 16 ani a fost arestat
Doi poliţişti au fost ucişi prin împuşcare şi alţi doi au fost răniţi luni într-o secţie de poliţie situată lângă marele oraş turc Izmir, din vestul ţării, a anunţat ministrul turc de interne. Potrivit ministrului Ali Yerlikaya, unul dintre cei doi poliţişti răniţi se află în stare gravă, iar un suspect în vârstă de 16 ani a fost arestat, relatează agențiile de știri AFP şi Reuters, citate de News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Imaginile difuzate de televiziunile turce au arătat un cordon de poliţie în faţa secţiei unde a avut loc atacul, luni dimineaţă.
Poliţia criminalistică a fost trimisă la faţa locului, potrivit aceloraşi imagini.
O înregistrare video filmată de un localnic şi preluată de mai multe mass-media turce arată un tânăr ţinând în mâini o puşcă cu ţeavă lungă, care pare să fugă de la locul atacului.
„Condamn atacul odios împotriva secţiei de poliţie Salih Isgören din Balçova”, a scris pe X primarul oraşului Izmir, Cemil Tugay.
Turcia a fost în trecut ţinta atacurilor militanţilor kurzi, a grupurilor islamiste şi a organizaţiilor de extremă-stânga, forţele de securitate şi instituţiile guvernamentale fiind adesea printre ţinte. Izmir, al treilea oraş ca mărime al Turciei, de pe coasta Mării Egee, a fost lovit de atacuri militante în trecut, inclusiv un atentat cu maşină capcană în faţa unui tribunal, în 2017, care a ucis două persoane, menţionează Reuters.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Nicuşor Dan, întrebat despre atacul lui Grindeanu la adresa premierului: Nu e în regulă ca partidele din coaliţie să se atace între ele / Acestea iau măsuri cu costuri sociale importante şi ar trebui să fie un bloc unit
AUR amenință că atacă la CCR proiectele de reformă ale guvernului Bolojan: „Asasinii democraţiei calcă în picioare voinţa poporului român”
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.