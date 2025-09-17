Curtea Constituțională a stabilit că transferul unui imobil de la Staţiunea de Cercetare Agricolă Suceava în proprietatea comunei Moara este neconstituţională

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Curtea Constituţională a României (CCR) a stabilit că este neconstituţională trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului şi administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în proprietatea publică a comunei Moara.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat al CCR transmis, miercuri, AGERPRES, judecătorii constituţionali au admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată de preşedintele Nicuşor Dan şi au constatat că sunt neconstituţionale dispoziţiile art.1 din Legea pentru trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului şi administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale a comunei Moara, judeţul Suceava, transmite Agerpres.

„Curtea Constituţională a constatat că reglementarea imprecisă a transferului din domeniul privat al statului în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale a comunei Moara, judeţul Suceava, a unui imobil teren în vederea realizării unui obiectiv de investiţie de interes local afectează regimul juridic privind proprietatea privată a statului, prejudiciază rolul statului de a asigura protejarea intereselor naţionale în activitatea economică şi creează premisele încălcării principiului autonomiei locale”, explică instanţa constituţională.

Conform CCR, dispoziţiile art.1 din legea criticată dispun o modificare a regimului juridic aplicabil bunului imobil – teren, în suprafaţă de 2,24 ha, situat în intravilanul localităţii Bulai, comuna Moara, stabilind trecerea gratuită a acestuia din domeniul privat al statului în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, în vederea realizării obiectivului de investiţie – Grădiniţă program normal Bulai, Moara, judeţul Suceava.

„Referiri la terenul vizat de dispoziţiile legale criticate se regăsesc în anexa nr.7.8 la Legea 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, ‘Gheorghe Ionescu-Şişeşti’ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare. Legea criticată nu cuprinde norme care să reflecte operaţiunea de corelare cu normele juridice în vigoare, cuprinse în Legea nr.45/2009, aspect de natură să creeze confuzie asupra regimului juridic al bunului vizat”, spun judecătorii constituţionali.

De asemenea, sursa citată arată că, în acord cu jurisprudenţa Curţii Constituţionale, transmiterea unui bun imobil cu titlu gratuit din proprietatea statului în proprietatea unei entităţi este un act de dispoziţie şi de putere.

„Prin urmare, revine Parlamentului decizia de oportunitate cu privire la transfer, sub condiţia reglementării unor garanţii necesare şi suficiente pentru ducerea la îndeplinire a scopului urmărit. Aceste garanţii sunt menite să determine atât aducerea la îndeplinire a obiectivului propus, cât şi protejarea proprietăţii private a statului şi exprimarea eficientă a rolului său în asigurarea protejării intereselor naţionale în activitatea economică, însă nu sunt reglementate prin dispoziţiile legii criticate”, mai subliniază judecătorii.

Totodată, ei spun că, în lipsa unui acord „valid” al unităţii administrativ-teritoriale, în speţă al comunei Moara, judeţul Suceava, în ceea ce priveşte transferul gratuit al bunului imobil teren în domeniul public al acestei unităţi administrativ-teritoriale, care să fie concretizat într-o hotărâre a consiliului local, dispoziţiile legale criticate creează premisele încălcării principiului constituţional al autonomiei locale.