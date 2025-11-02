Accident rutier provocat de un poliţist care ar fi fost băut, în Constanța / Două femei au fost rănite ușor

Un poliţist din Constanţa, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, a provocat, duminică, un accident rutier soldat cu rănirea a două femei, transmite Agerpres.

„La data de 2 noiembrie a.c., în jurul orei 07:00, poliţiştii din cadrul Serviciului Siguranţă Rutieră au fost sesizaţi cu privire la faptul că, la intersecţia dintre bulevardul Mamaia şi strada I. G. Duca, s-a produs un accident rutier. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că un bărbat, de 21 de ani, ar fi condus un autoturism şi ar fi lovit o altă maşină, în care se aflau trei femei. Ulterior, bărbatul ar fi părăsit locul accidentului, prezentându-se, la scurt timp, la sediul Poliţiei Rutiere”, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.

În urma verificărilor efectuate s-a constatat că bărbatul este poliţist în cadrul IPJ Constanţa, a precizat sursa citată.

Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

În accident au fost rănite uşor două din cele trei femei aflate în autoturism.

Cercetările în cauză sunt continuate în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.

„Facem precizarea că Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa se delimitează ferm de orice activitate sau comportament care nu este în concordanţă cu legea, cu prevederile Legii 360/2002, privind statutul poliţistului şi cu prevederile Codului de etică şi deontologie al poliţistului”, arată sursa citată.