Ronnie O'Sullivan, de șapte ori campion mondial la snooker, la masa de joc. Englezul este cel mai iubit jucător din istoria acestui sport.
Ronnie O'Sullivan / Sursa foto: Cheong Kam Ka / Xinhua News / Profimedia

Ronnie O’Sullivan, calificare cu mari emoții în turul doi de la International Championship la snooker

Sportz2 Noi • 386 vizualizări 0 comentarii

Ronnie O’Sullivan a obținut calificarea în turul al doilea de la „International Championship” la snooker, după o victorie obținută dramatic, în frame decisiv, contra lui Allan Taylor, locul 76 mondial.

Aflat în prezent pe locul 5 în ierarhia mondială, Ronnie a tremurat pentru victorie, una bifată în frame decisiv, scor 6-5.

De altfel, O’Sullivan a fost nevoit să revină pe tabelă în mai multe rânduri, el fiind condus cu 2-0, 3-1 și 4-2.

Finalul duelului a fost unul în care Ronnie și-a intrat în ritm și a avut precizia necesară să se impună, fie chiar și într-un frame decisiv.

Break-urile lui Ronnie au fost de 93, 62, 110, 130, 129 și 128 de puncte.

În turul al doilea de la „International Championship” pentru O’Sullivan urmează o partidă contra lui Sanderson Lam, din Anglia, ocupant al locului 63 mondial.

„International Championship” are loc în China, în perioada 2-9 noiembrie, la Nanjing. Este un turneu de clasament, are premii totale în valoare de £825.000, iar marele câștigător va încasa un cec de £175.000.

Campionul en-titre este Ding Junhui, la ediția din 2024.

