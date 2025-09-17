G4Media.ro
Echipa de fotbal Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam va juca cel de-al 500-lea meci european, după 125 de ani de istorie, chiar împotriva Interului lui Chivu / Unde vedem la tv meciul tehnicianului român cu formația olandeză

Ajax Amsterdam va juca al 500-lea meci într-o competiție europeană, după 125 de ani de istorie, miercuri seară, într-un duel chiar împotriva lui Inter Milano la a cărui cârmă se află Cristi Chivu, în primul meci din acest sezon de Liga Campionilor pentru ambele echipe.

  • Ajax Amsterdam – Inter Milano se va putea vedea în direct începând cu ora 22:00 pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Al 500-lea meci european (Liga Campionilor, Cupa Cupelor, Liga Europa, Supercupa Europei, Cupa Intertoto) este, totodată, și primul în Liga Campionilor după o absență de doi ani pentru Ajax, mai precis debutul olandezilor în noul format al competiției.

Pentru a celebra această bornă simbolică, clubul a publicat pe rețelele sale sociale un videoclip cu un bărbat într-o mare galerie care sculptează stâlpii, asemenea modului în care clubul a fost modelat de-a lungul anilor. „Dacă am învățat ceva de-a lungul tuturor acestor ani, este importanța răbdării, a măiestriei, a viitorului, a tradițiilor și a istoriei”, se aude în acest videoclip. De remarcat că, de la începutul sezonului, Ajax joacă cu vechea sa stemă, folosită între 1928 și 1991.

De-a lungul acestor 125 de ani de istorie, aniversați pe 18 martie, clubul a câștigat patru Ligi ale Campionilor (1971, 1972, 1973, 1995), o Europa League (1992), trei Supercupe ale Europei (1973, 1974, 1993) și o Cupă a Cupelor (1987), potrivit L’Equipe.

Ajax a văzut de asemenea trecând prin rândurile sale numeroși jucători legendari, precum Johan Cruyff, care dă numele actual stadionului, Dennis Bergkamp, Marco van Basten sau, mai recent, Zlatan Ibrahimović.

Potrivit Opta, Ajax are doar 474 meciuri oficiale în competiții europene

În timp ce clubul revendică faptul că va juca al 500-lea său meci în cupele europene, conform propriului său calcul, Opta nu numără decât 474, deoarece analistul ia în considerare doar competițiile recunoscute de UEFA: Liga Campionilor, Cupa Cupelor, Liga Europa, Conference League și Supercupa Europei. Ajax a adăugat, deci, Cupa Intertoto.

Tot potrivit Opta, clubul este al 6-lea care a jucat cele mai multe meciuri europene:

  1. Real Madrid: 629 de meciuri

  2. Barcelona: 627 de meciuri

  3. Bayern Munchen: 544 de meciuri

  4. Juventus: 526 de meciuri

  5. Benfica: 501 de meciuri

  6. Ajax Amsterdam: 474 de meciuri

