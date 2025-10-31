Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria București, critică interzicerea platformei de pariuri politice Polymarket în plină campanie electorală. Decizia, luată de șeful Oficiului Jocurilor de Noroc, care anterior a fost șef al asociației firmelor din sectorul pariurilor

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria București, a criticat vineri interzicerea în România a platformei de pariuri politice Polymarket în plină campanie electorală, platformă unde el era dat cu cele mai mari șanse de câștig.

”În 5 zile vor închide Polymarket în România. Printr-o decizie, venită la timp, a Președintelui ONJN. Nu cred în coincidențe. În campaniile trecute nu au fost probleme”, a scris Ciucu într-o postare pe rețelele sociale.

Polymarket este o platformă de pariuri/predicții bazată pe blockchain, unde utilizatorii pot paria pe rezultatul unor evenimente reale. Platforma a devenit foarte populară în România în 2024, la cele patru rânduri de alegeri.

Decizia de interzicere a fost luată de șeful Oficiului Național pentru Jocurile de Noroc, Vlad Soare, care a spus într-un comunicat că platforma nu are licența necesară pentru a funcționa.

Polymarket a fost deja interzisă în Statele Unite ale Americii, după ce autoritatea de reglementare a stabilit că activitatea sa constituia tranzacționare neautorizată de instrumente derivate, arată comunicatul Oficiului.

În alte state, inclusiv din Uniunea Europeană (Belgia, Franta, Polonia) și Asia (Singapore, Thailanda) autoritățile au dispus măsuri similare de blocare, mai arată ONJN.

Oficiul pentru Jocuri de Noroc mai arată că în timpul alegerilor prezidențiale din România, valoarea totală a tranzacțiilor efectuate a depășit 600 de milioane de dolari, iar pentru alegerile locale din București, volumul a depășit deja 15 milioane de dolari.

Vlad-Cristian Soare este președinte interimar al Oficiului Național pentru Jocurile de Noroc (ONJN), autoritatea care reglementează și controlează piața jocurilor de noroc din România. El a fost numit în funcție de fostul premier Marcel Ciolacu deși anterior, timp de peste doi ani, Soare a fost președinte al Federației Organizatorilor de Jocuri de Noroc (FedBet), una dintre cele mai vocale organizații din industrie, după cum a scris Economedia. Practic, Soare s-a mutat din centrul industriei direct ca șef la autoritatea de reglementare.

Potrivit PlayResponsibly.ro, tatăl lui Vlad Soare, Cezar Soare, este un apropiat al Partidului Național Liberal (PNL) și a fost implicat în afaceri din domeniul jocurilor de noroc până în anul 2009, când s-a schimbat legislația în industrie. Cezar Soare a făcut parte din Asociația Organizatorilor si Producătorilor de Jocuri de Noroc din România (AOPJNR), ulterior intrând în PNL.

Vlad Soare este considerat un apropiat al liderului PNL Ilfov, Hubert Thuma, împreună cu care a participat la o dezbatere la Parlament în luna iunie 2025.

Alegerile pentru Primăria București vor avea loc pe 7 decembrie. În cursă s-au înscris Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluță (PSD), Cătălin Drulă (USR) și Anca Alexandrescu (independent).