Aproximativ 700 de persoane ar fi fost ucise în timpul manifestațiilor anti-regim din Tanzania, afirmă opoziția / Amnesty International denunță un „val de teroare” marcat de „dispariții forțate” și „execuții extrajudiciare” înainte de vot

Aproximativ 700 de persoane au fost ucise în timpul manifestațiilor împotriva puterii din Tanzania, a afirmat vineri principalul partid de opoziție din această țară din Africa de Est, care se află încă sub un regim autoritar și unde internetul a fost blocat de autorități, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com.

Țara cu 68 de milioane de locuitori a fost cuprinsă de violențe miercuri, ziua alegerilor prezidențiale și parlamentare care s-au desfășurat fără opoziție, cei doi principali adversari ai șefei statului Samia Suluhu Hassan fiind fie închiși, fie descalificați din cursă.

Un jurnalist AFP a auzit miercuri focuri de armă în capitala economică și cel mai mare oraș al țării, Dar es Salaam, în timp ce sute de persoane protestau, incendiind în special o secție de poliție. Protestele s-au extins apoi în toată țara.

„În momentul de față, numărul morților în Dar (es Salaam) este de aproximativ 350, iar în Mwanza (nord) sunt peste 200. Dacă adăugăm cifrele din alte părți ale țării, ajungem la un total de aproximativ 700 de morți”, a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al Chadema, John Kitoka.

Un bilanț similar a fost comunicat AFP de către o sursă din domeniul securității.

Un cercetător de la Amnesty International, intervievat de AFP, a declarat că a primit informații potrivit cărora au murit cel puțin 100 de persoane în Tanzania în ultimele două zile.

„Forțele de securitate sunt în spitale. Încearcă să controleze narațiunea” și să împiedice divulgarea cifrelor privind numărul victimelor, pentru a nu pune guvernul în dificultate, a povestit el.

Internetul rămânând în mare parte blocat, colectarea acestor date este extrem de complexă, a adăugat el.

Mai multe spitale și centre de sănătate au refuzat să facă declarații pentru AFP, într-un context de teamă maximă din partea autorităților, care nu au comunicat niciun bilanț din partea lor.

Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a făcut apel vineri la forțele de securitate din Tanzania să nu recurgă la forță „inutilă sau disproporționată” împotriva manifestanților.

În ciuda stării de urgență decretate în Dar es Salaam, sute de persoane au manifestat vineri pe străzile orașului, au declarat pentru AFP John Kitoka și sursa din domeniul securității.

Alegeri „furate”

Ținta furiei lor este șefa statului Samia Suluhu Hassan, promovată la conducerea Tanzaniei la moartea predecesorului său John Magufuli în 2021, care aspiră de data aceasta să fie aleasă.

Apreciată inițial pentru că a relaxat restricțiile impuse de predecesorul său, ea a fost apoi acuzată că a condus o represiune severă împotriva criticilor săi, în special înainte de alegeri.

Site-urile locale de știri nu au mai fost actualizate de miercuri, iar doamna Hassan nu a făcut niciun comentariu cu privire la tulburări.

Singura declarație oficială a venit din partea șefului statului major al armatei, Jacob Mkunda, care joi seara i-a calificat pe protestatari drept „criminali”. „Le cer tanzanienilor să rămână calmi. Forțele de apărare controlează situația”, a adăugat el.

Rezultatul alegerilor nu este încă cunoscut. Numărarea voturilor este încă în curs, cu actualizări regulate la televiziunea națională, care nu menționează tulburările, dar arată, fără surpriză, o victorie zdrobitoare a partidului de la putere, CCM.

Pe insula Zanzibar, o destinație turistică importantă, partidul de la putere al doamnei Hassan a fost declarat câștigător al alegerilor locale joi seara. Însă partidul de opoziție ACT-Wazalendo, care a ieșit pe locul al doilea, a respins rezultatele, considerându-se „furat” și a cerut organizarea unui nou scrutin.

Un înalt responsabil al partidului a declarat pentru AFP că urnele au fost umplute ilegal, că anumite persoane au fost autorizate să voteze de mai multe ori fără act de identitate și că observatorii lor electorali au fost expulzați din birourile de numărare a voturilor.

Partidul ACT-Wazalendo a fost autorizat să participe la alegerile din Zanzibar, dar candidatul său la președinție, Luhaga Mpina, a fost descalificat.

Formațiunea Chadema a fost exclusă din alegeri și a chemat la boicotarea scrutinului. Liderul său, Tundu Lissu, arestat în aprilie, este judecat pentru trădare, o acuzație pasibilă de pedeapsa capitală.

Organizația pentru apărarea drepturilor omului Amnesty International a denunțat o „val de teroare” marcată de „dispariții forțate” și „execuții extrajudiciare” înainte de vot.