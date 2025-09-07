Tragedie evitată la limită, în judeţul Giurgiu. Un TIR încărcat cu fier vechi a derapat şi a pus la pământ un gard, un stâlp şi mai muţi copaci

Un accident spectaculos s-a produs, duminică după amiază, pe drumul naţional 6, în judeţul Giurgiu, unde şoferul unui autotren a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, a ieşit de pe şosea, a lovit gardul unui imobil şi a pus la pământ mai mulţi copaci. În urma evenimentului rutier nu au fost raportate victime, transmite News.ro.

Accidentul a avut loc duminică după-amiază, pe drumul naţional 6, în localitatea Copaciu, din judeţul Giurgiu.

„Un autotren încărcat cu fier a ieşit în afara părţii carosabile şi a lovit gardul unei gospodării, un stâlp de electricitate şi copacii de pe marginea drumului. Din fericire, nu au fost înregistrate victime”, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Giurgiu.

La faţa locului au fost trimise echipaje de pompieri care au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor.

Cazul a rămas în atenţia Poliţiei, care urmează a stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul.