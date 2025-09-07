G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Tragedie evitată la limită, în judeţul Giurgiu. Un TIR încărcat cu fier…

tir accident
Sursa Foto: News

Tragedie evitată la limită, în judeţul Giurgiu. Un TIR încărcat cu fier vechi a derapat şi a pus la pământ un gard, un stâlp şi mai muţi copaci

Articole7 Sep 0 comentarii

Un accident spectaculos s-a produs, duminică după amiază, pe drumul naţional 6, în judeţul Giurgiu, unde şoferul unui autotren a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, a ieşit de pe şosea, a lovit gardul unui imobil şi a pus la pământ mai mulţi copaci. În urma evenimentului rutier nu au fost raportate victime, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Accidentul a avut loc duminică după-amiază, pe drumul naţional 6, în localitatea Copaciu, din judeţul Giurgiu.

„Un autotren încărcat cu fier a ieşit în afara părţii carosabile şi a lovit gardul unei gospodării, un stâlp de electricitate şi copacii de pe marginea drumului. Din fericire, nu au fost înregistrate victime”, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Giurgiu.

La faţa locului au fost trimise echipaje de pompieri care au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor.

Cazul a rămas în atenţia Poliţiei, care urmează a stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Accident grav pe autostrada A1, în zona localităţii Boiţa / Trei persoane au decedat / Traficul, blocat pe sensul Deva-Sibiu

Articole2 Sep • 6.156 vizualizări
0 comentarii

Aglomeraţie la ieşirea din ţară pe la Gurgiu, din cauza lucrărilor la pod / Traficul dirijat / Ieşiri alternative din ţară

Articole30 Aug • 255 vizualizări
0 comentarii

Ginerele, ucis în timpul nunţii de un foc de armă tras în semn de bucurie, într-un sat în nordul Turciei, în provincia Giresun, la malul Mării Negre / O mătuşă prin alianţă, suspectată drept autoarea tirului, arestată

Articole27 Aug • 612 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.