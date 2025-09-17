G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

DISCOTECA ’80-’90, în weekend, la Cluj Napoca / Pe scenă vor urca…

Sabrina, Discoteca Cluj
Screenshot

DISCOTECA ’80-’90, în weekend, la Cluj Napoca / Pe scenă vor urca vedete de odinioară precum Sabrina şi Boney M

Articole17 Sep • 50 vizualizări 0 comentarii

Mai multe vedete de odinioară ale muzicii internaţionale vor fi prezente la Cluj-Napoca, în 19 şi 20 septembrie, la evenimentul intitulat DISCOTECA ’80-’90, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„VENGABOYS, BLUE, MR. PRESIDENT, 2 UNLIMITED, BONNIE TYLER, BONEY M feat. LIZ MITCHELL, SAMANTHA FOX, SABRINA şi alţi artişti legendari vor transforma Sala Polivalentă BTarena din Cluj-Napoca în cel mai energic ring de dans. DISCOTECA 80-’90 CLUJ îşi va deschide porţile în acest weekend, pe 19 şi 20 SEPTEMBRIE, de la ora 19:00, pentru mii de fani din ţară şi din străinătate. Cluj-Napoca se pregăteşte de un weekend plin de ritm, nostalgie şi emoţie! Cea de-a 3-a ediţie DISCOTECA80-90 CLUJ va avea loc vineri, 19 SEPTEMBRIE, de la ora 19:00, la Sala Polivalentă BTarena. Pe scena evenimentului vor concerta VENGABOYS, BLUE, 2 UNLIMITED, MR. PRESIDENT, SNAP!, ANDREEA BĂLAN (ANDRE) şi AKCENT. Călătoria muzicală continuă şi a doua zi, pe 20 SEPTEMBRIE, când BONNIE TYLER & band, BONEY M feat. LIZ MITCHELL & band, SAMANTHA FOX & band, SABRINA, JOY şi LIAN ROSS vor aduce în faţa publicului farmecul inconfundabil al anilor ’80, în cadrul celei de-a 8-a ediţii DISCOTECA 80 CLUJ”, se arată într-un comunicat trimis miercuri de organizatorii evenimentului.

Evenimentul va avea o durată de aproximativ 5 ore.

„Ne bucurăm foarte mult să putem aduce pe scena din România artişti care au scris istorie în anii 80-’90. Nume ca VENGABOYS, BLUE, 2 UNLIMITED, BONNIE TYLER, BONEY M, SAMANTHA FOX sau SABRINA, şi nu numai, încă înseamnă mult pentru aceste generaţii. Aşteptăm să deschidem porţile BTarena, să întâmpinăm publicul şi să ne bucurăm împreună de hiturile perioadei, cântate LIVE.”, a declarat, citat în comunicat, directorul evenimentului, Levente Santa.

Potrivit sursei citate, DISCOTECA ’80 CLUJ se va afla la a 8-a ediţie. De-a lungul celor 7 ediţii anterioare organizate de CONCERTE CLUJ by Backstage Production, zeci de mii de oameni au dansat şi s-au distrat alături de artişti precum Thomas Anders from Modern Talking, Sandra, Alphaville, Londonbeat şi Ottawan (2024), C.C. Catch, Ricchi e Poveri, Bad Boys Blue, Ryan Paris şi Ken Laszlo (2023), Saragossa Band, Lian Ross, Ivana Spagna, Afric Simone, Kaoma, Mauro şi Francesco Napoli (2022), Boney M, The show-a tribute to ABBA, Gazebo, Joy, FR David şi Eruption (2021), Thomas Anders & Modern Talking band, Milli Vanilli, Sabrina, Silent Circle şi Ottawan (2019), Ricchi e Poveri, Boney M, Bad Boys Blue şi Samantha Fox (2018), Alphaville, Sandra, Londonbeat şi Fancy (2017), într-o Polivalentă plină-ochi de fiecare dată.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Bilanţul victimelor tragediei din Santo Domingo, unde tavanul unui club de noapte s-a prăbușit peste oameni, a crescut la 184 de morți

Articole10 Apr 2025
1 comentariu

Daniel Iordăchioaie, Silvia Dumitrescu, Mihai Trăistariu vor cânta la Retro Nostalgia, timp de cinci zile, la Predeal

Articole1 Mai 2024
0 comentarii
Atmosfera 5 EC, electric castle, festival, tineri, baloane aer cald
Sursa foto: G4Media.ro

Festival al baloanelor cu aer cald, în Harghita / 12 baloane se vor ridica în aer / Program: zbor în tandem cu paramotorul, concerte, spectacole de animaţie, proiecţii de filme şi discotecă în aer liber

Articole28 Sep 2022
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.