DISCOTECA ’80-’90, în weekend, la Cluj Napoca / Pe scenă vor urca vedete de odinioară precum Sabrina şi Boney M

Mai multe vedete de odinioară ale muzicii internaţionale vor fi prezente la Cluj-Napoca, în 19 şi 20 septembrie, la evenimentul intitulat DISCOTECA ’80-’90, transmite Agerpres.

„VENGABOYS, BLUE, MR. PRESIDENT, 2 UNLIMITED, BONNIE TYLER, BONEY M feat. LIZ MITCHELL, SAMANTHA FOX, SABRINA şi alţi artişti legendari vor transforma Sala Polivalentă BTarena din Cluj-Napoca în cel mai energic ring de dans. DISCOTECA 80-’90 CLUJ îşi va deschide porţile în acest weekend, pe 19 şi 20 SEPTEMBRIE, de la ora 19:00, pentru mii de fani din ţară şi din străinătate. Cluj-Napoca se pregăteşte de un weekend plin de ritm, nostalgie şi emoţie! Cea de-a 3-a ediţie DISCOTECA80-90 CLUJ va avea loc vineri, 19 SEPTEMBRIE, de la ora 19:00, la Sala Polivalentă BTarena. Pe scena evenimentului vor concerta VENGABOYS, BLUE, 2 UNLIMITED, MR. PRESIDENT, SNAP!, ANDREEA BĂLAN (ANDRE) şi AKCENT. Călătoria muzicală continuă şi a doua zi, pe 20 SEPTEMBRIE, când BONNIE TYLER & band, BONEY M feat. LIZ MITCHELL & band, SAMANTHA FOX & band, SABRINA, JOY şi LIAN ROSS vor aduce în faţa publicului farmecul inconfundabil al anilor ’80, în cadrul celei de-a 8-a ediţii DISCOTECA 80 CLUJ”, se arată într-un comunicat trimis miercuri de organizatorii evenimentului.

Evenimentul va avea o durată de aproximativ 5 ore.

„Ne bucurăm foarte mult să putem aduce pe scena din România artişti care au scris istorie în anii 80-’90. Nume ca VENGABOYS, BLUE, 2 UNLIMITED, BONNIE TYLER, BONEY M, SAMANTHA FOX sau SABRINA, şi nu numai, încă înseamnă mult pentru aceste generaţii. Aşteptăm să deschidem porţile BTarena, să întâmpinăm publicul şi să ne bucurăm împreună de hiturile perioadei, cântate LIVE.”, a declarat, citat în comunicat, directorul evenimentului, Levente Santa.

Potrivit sursei citate, DISCOTECA ’80 CLUJ se va afla la a 8-a ediţie. De-a lungul celor 7 ediţii anterioare organizate de CONCERTE CLUJ by Backstage Production, zeci de mii de oameni au dansat şi s-au distrat alături de artişti precum Thomas Anders from Modern Talking, Sandra, Alphaville, Londonbeat şi Ottawan (2024), C.C. Catch, Ricchi e Poveri, Bad Boys Blue, Ryan Paris şi Ken Laszlo (2023), Saragossa Band, Lian Ross, Ivana Spagna, Afric Simone, Kaoma, Mauro şi Francesco Napoli (2022), Boney M, The show-a tribute to ABBA, Gazebo, Joy, FR David şi Eruption (2021), Thomas Anders & Modern Talking band, Milli Vanilli, Sabrina, Silent Circle şi Ottawan (2019), Ricchi e Poveri, Boney M, Bad Boys Blue şi Samantha Fox (2018), Alphaville, Sandra, Londonbeat şi Fancy (2017), într-o Polivalentă plină-ochi de fiecare dată.