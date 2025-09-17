Talibanii reduc accesul afganilor la internet pentru a combate „viciul” și “corupția morală”

Guvernul taliban a redus miercuri, 17 septembrie, pentru a doua zi consecutiv, accesul la internet în mai multe provincii afgane, unde oficialii au justificat întreruperile prin combaterea „viciului” și a „corupției morale”, potrivit Le Figaro.

În provincia Balkh (nord), internetul prin fibră optică a fost complet interzis „iar rețeaua este deconectată” din ordinul șefului suprem al talibanilor, emirul Hibatullah Akhundzada, a anunțat Attaullah Zaïd, purtătorul de cuvânt al guvernoratului.

„Această măsură a fost luată pentru a preveni viciul și vor fi puse în aplicare opțiuni alternative în țară pentru a răspunde nevoilor” de conectivitate, a adăugat el marți pe X.

În această regiune, accesul la internet este acum posibil numai prin rețeaua telefonică, care este perturbată, a confirmat un corespondent al AFP, precizând că toți operatorii sunt afectați. Același lucru este valabil și în regiunile Badakhshan și Takhar, din nord, și Kandahar, Helmand și Uruzgan, din sud, au raportat miercuri alți corespondenți AFP. Solicitați de AFP, nici purtătorii de cuvânt ai guvernului, nici Ministerul Telecomunicațiilor nu au comentat imediat aceste măsuri.

„Nu am dormit toată noaptea”

Fibra optică este cea mai răspândită tehnologie în Afganistan, a declarat pentru AFP un angajat al unui operator privat din Kabul, adăugând, sub anonimat, că nu cunoaște motivele și detaliile măsurii luate de talibani. „Dacă aceste probleme de conexiune nu sunt rezolvate, vom suferi pierderi mari”, a deplâns Atta Mohammed, un antreprenor din domeniul marmurei din Kandahar. „Dacă nu răspundem la timp la e-mailurile clienților noștri din Dubai și India, nu vom putea continua afacerea. Nu am dormit toată noaptea”.

Măsura nu a fost introdusă în provincia Nangarhar (sud-est), dar purtătorul de cuvânt al Departamentului Informației și Culturii, Qoraishi Badloune, a declarat că se așteaptă la o implementare la nivel național „în zilele următoare”. „Studii recente efectuate în Afganistan arată că aplicațiile online au afectat negativ fundamentele economice, sociale, culturale și religioase ale societății și au condus-o spre corupție morală”, a susținut el într-un comunicat publicat marți.

În 2024, Kabulul prezentase totuși fibra optică, instalată începând cu anii 2000 de către autoritățile anterioare și care acoperă astăzi 9350 km, ca o „prioritate” pentru „a apropia țara de restul lumii” și a o „scoate din sărăcie”.

De la revenirea la putere în 2021, talibanii au luat o serie de decizii liberticide, inspirate de viziunea lor ultra-rigoristă asupra legii islamice. Cu toate acestea, unii responsabili talibani sunt foarte activi în transmiterea comunicatelor guvernamentale pe rețelele de socializare.