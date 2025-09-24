LIVE TEXT Sorin Grindeanu: Umflatul mușchilor nu impresionează PSD / Reforma nu înseamnă concediere / Fără unanimitate în coaliție, nu se poate merge mai departe cu reforma administrației publice locale

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a fost prezent, miercuri seara, la Antena 3, după ce Curtea Constituțională a amânat decizia pe pensiile magistraților și alte proiecte din Pachetul 2 de reforme pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament. G4Media transmite LIVE text principalele declarații:

Q: Prindem anul cu acest guvern?

Prindem martie 2027, așa scrie în protocol. Protocolul este între PSD, cu sau fără Grindeanu, Olguța sau Negrescu, cu PNL cu sau fără Nazare, USR cu sau fără Fritz, Moșteanu, la UDMR e mai greu (râde, n.red.)

Q: Dacă la 3 luni de zile a fost ce-a fost până acum, ce urmează?

N-a fost o perioadă simplă, au fost trei luni… De aceea v-am spus că înțeleg, știu prin ceea ce trece premierul Bolojan. Nu au fost trei luni simple. Ce trebuie să se înțeleagă despre PSD am spus mai devreme, dacă ignori un partid cu forța PSD pe plan național nu trebuie să te aștepți că ai un drum lin. Cred că lumea a înțeles și sunt optimist cu cel puțin două exemple de săptămâna aceasta: plafonarea produselor și hidrocentralele.

Q: Când are loc Congresul PSD?

În această toamnă. Am hotărât cu colegii să treacă toate aceste lucrurile cu pachetle, să avem o rectificare bună pentru români, să continue investițiile, să avem tot timpul proiecte cum a fost cel de plafonare a adaosului și imediat după vom organiza congresul, în această toamnă fără dubii.

Q: Mâine e CSAT, se discută despre dronele care intră în spațiul nostru. Președintele Donald Trump a spus că trebuie date jos. În opinia dumneavoastră, ne îndreptăm către pace sau tensiuni mai mari. Vedem o schimbare destul de abruptă a președintelui Trump. Ar trebui să facem ceva mai mult pentru întărirea SUA pe acest subiect?

Trebuie să fim mai fermi, nu am dovedit destulă fermitate și sunt de acord cu președintele Trump, tot ce încalcă spațiul… aici nu e loc de greșeli. Tot ce s-a întâmplat în Polonia… aici nu sunt greșeli. Sunt încercări pe care Federația Rusă le face cu state NATO, dar orice decizie am lua trebuie să fim în acord cu partenerii.

E o bază NATO la Kogălniceanu (sic!, la Mihail Kogălniceanu este o bază militară aeriană americană, nu NATO, n.red.), trebuie să fim în acord cu partenerii.

Q: Prea multe tigăi în cap într-o coaliție cu prea multe incertitudini, cu un sentiment de răfuială permanentă.

E prea mult zgomot, trebuie să ne preocupe viața românilor, sper ca în perioada următoare să ne ghideze aceste lucruri. Mâine avem o discuție extrem de importantă pe rectificare, sper să ajungem la un acord. Sper ca mâine, toate partidele din coaliție să ajungă la un acord pentru că vorbim de rectificare, un act guvernamental extrem de important. Îl felicit încă o dată pe Alex (Nazare, n.red.) că a reușit să țină deficitul în zona asta, e o țintă realistă pe care România poate să o înscrie până la sfârșitul anului.

Q: Nivelul vieții e din ce în ce mai scump. Sunt și dezechilibre comerciale. Această coaliție a făcut lucruri foarte bune în momente de criză, dar cu măsurile economice a ajuns AUR la 42%. Dacă oamenii vor simți că lucrurile se scumpesc în continuare sau se vor repeta greșeli anterioare, vezi Guvernul Boc, acum sper să nu se facă aceleași greșeli și actuala coaliție. Dacă actuala coaliție nu se înțelege, dacă nu vă înțelegeți cu domnul Bolojan, există varianta ca PSD să facă guvern cu AUR?

Răspunsul scurt: Nu. Faptul că în aceste luni am avut discursuri doar din acestea semi-apocaliptice poate fi una din cauzele care au dus AUR la acest procent de 40%. De aceea am și spus că e cazul ca pe lângă măsuri să venim și cu măsuri de relansare economică.

La AUR am văzut doar un spectacol urcându-se pe un subiect pe care l-a adus în atenția publică colegul meu Daniel Zamfir, care a văzut că la Ministerul Mediului stă un dosar de o lună fără a fi aprobat. Asta înseamnă să faci lucruri vs. a face live pe TikTok.

Q: Ce viziune are PSD și dumneavoastră despre reforma administrației centrale, cum o vedeți, de unde să fie scoase 80 de miliarde?

Eu sper că nu, toată lumea e de acord ca principiu de bază este de asemenea să reducem cheltuielile (în reforma administrației centrale, n.red.). Sunt direcții de la același minister vreo 10-12 și trebuie să dispară, aici nu avem un semn de întrebare, se va merge foarte repede. Poate era important să se facă înainte reforma administrației centrale și apoi locale.

Vreau să-l felicit pe Alex Nazare (ministrul PNL al Finanțelor, n.red.) că a reușit să discute la Bruxelles și să accepte deficitul de 8,4. Ne dă posibilitatea să reglăm mai ușor anumite dezechilibre pe care le avem în economie. Pe 8.4 deficit se pot continua investiții pe Anghel Saligny care pentru noi sunt foarte importante, dar nu pentru PSD, ci pentru administrațiile locale.

Sunt 6000 de investiții de acest tip, 99% realizate de companii românești și asta e un lucru care se va vedea în economie. Eu cred că această rectificare, am vorbit cu toți miniștri PSD, sigur că există anumite reglaje pe care să le depășim mâine, nu grave, dar avem o preocupare să găsim o sumă suplimentară pe investiții, nu foarte mare, nu e un efort extraordinar, în marja de 8.4 cum ne-a cerut Comisia Europeană.

Am fost și eu în această poziție, 6 luni de premier, e cea mai grea funcție pe care o ai, e mai greu decât orice altceva, eu înțeleg presiunea la care este supus Ilie Bolojan, de aceea încerc să îi dau soluții, PSD să vină cu proiecte prin care să ajute oamenii. După 3 luni în care oamenii au auzit doar de tăieri, deficit, trăim mai prost, facturi mai mari. De aceea mâine PSD vine cu pachet de relansare economică. Acest pachet trebuie să fie parte de pachetul trei, este o altă condiție. Să venim cu măsuri de relansare economică.

Vorbim de stimulare de investiție, de credite fiscale, în Agricultură ministrul Barbu a venit cu foarte multe propuneri etc. Toate aceste lucruri le vom îmbrăca într-un pachet, l-am anunțat și pe președintele Nicușor Dan. La sfârșitul acestei săptămâni venim cu acest pachet și sperăm să vină cu îmbunătățiri și celelalte partide. România nu mai poate auzi doar de deficit, tăieri, creșteri etc. Oamenii ne-au ales să le facem viața mai bună.

Q: CCR a amânat cu 2 săptămâni decizia pe reforma pensiilor magistraților. E o reformă asumată de actualul premier și Guvern. Dacă această reformă ar cădea, se vorbește că premierul ar putea demisiona. Rezistă coaliția, rezistă premierul actual? (material video)

Mai mulți lideri PSD au vorbit despre faptul că actualul premier nu ar putea să mai continuie în această poziție din cauza unor lucruri insurmontabile: reforma din administrație. Astăzi ați spus că domnul Bolojan trebuie să continuie.

PSD n-a renunțat la această abordare. Dați-mi voie să prezint ce lucruri susținem:

În primul rând nu am intrat în această coaliție să producem instabilitate, să schimbăm guverne după 3 luni și să dăm jos premierul. Am intrat, din contră, pentru a asigura stabilitate, pentru a da soluții. Săptămâna această s-au întâmplat două lucruri bune la propunerea PSD: S-a acceptat în coaliție propunerea noastră pentru plafonarea adaosului la alimente de bază și al doilea lucru, o victorie a românilor nu a PSD, noi astăzi am reușit cerând direct primului ministru să se implice pe subiectul hidrocentralelor, două lucruri: Până la sfârșitul săptămânii să fie semnată autorizația de mediu la Pașcani și pentru toate celelalte, o ordonanță de urgență prin care să fie plasate la obiective urgente.

Înainte de a intra la ședința de grup m-a sunat și m-a asigurat că până la sfârșitul săptămânii cele două lucruri vor fi făcute. Asta va duce la energie mai ieftină, dincolo de breaking-news-uri, aceste două victorii ale noastre, ale tuturor, cred că contează.

Cum stăm în coaliție:

Am spus și astăzi că eu nu cred că această abordare ultimativă e un lucru pe care trebuie să-l repetăm și pare că primul ministru a înțeles. Astăzi la conferința de presă, și-a nuanțat poziția. Pentru că oamenii așteaptă de la noi soluții, responsabilitate.

Ultimatumul și umflatul mușchilor… România trebuie să respire, românii așteaptă soluții, nu tensiuni.

Q: Referirea la demisie a fost o umflare a mușchilor?

Poate vă răspunde domnia sa. Eu pot să vă spun în numele PSD. Nu e o tactică care să impresioneze și nu asta așteaptă românii de la noi. Când ignori soluții care vin din partea unui partid care are pondere așa mare cum are PSD atât pe plan local, cât și național, cel mai mare grup din parlament, nu trebuie să te aștepți să ai un grup lin. Noi venim cu soluții… asta e calea de urmat. Când ești în coaliție cu 4 partide și grup al minorităților, principalul lucru care trebuie să ne anime este dialogul.

Q: Actuala coaliție, de 4 partide, poate să meargă în continuare ca în aceste trei luni? Dacă facem analiza celor 3 luni, dacă așa lucrurile vor merge în continuare PSD mai susține coaliție și pe premier?

Sunt câteva lucruri care or să vină în următoarele luni: reforma în administrație. Reforma nu înseamnă concediere, înseamnă multe alte lucruri. România are nevoie de reforma administrației locale, dar și de reforme a administrației centrale. Existe deconcentrate care se calcă peste picioare unele peste altele.

Viziunea noastră de premier se desparte în următorul punct fundamental: suntem de acord cu toții să reducem cheltuielile, că în final acest lucru contează. Suntem de acord să lăsăm o autonomie locală, să decidă primarul ce înseamnă reducerea acelor cheltuieli. La nivel național dacă faci o reducere de 5% pe salarii, s-ar economisi 1,2 miliarde, ceea ce înseamnă concedierea a 13.000 de oameni. Lucrurile și pârghiile trebuie să le lași la nivelul primarului, să decidă cu consiliul local.

La nivel național dacă faci o reducere de 5% pe salari s-ar economisi 1,2 miliarde, ceea ce înseamnă concedierea a 13.000 de oameni. Lucrurile și pârghiile trebuie să le lași la nivelul primarului, să decidă cu consiliul local. S-ar putea ca anumite primării să externalizeze anumite servicii, să stea bine pe parametri, dar să crească cheltuielile. Poate spune că nu mai are nevoie de direcție juridică în primărie, nu mai am angajați, dar angajez firmă de avocați și cheltuielile per total sunt mai mari.

Sunt destule exemple unde avem cazuri de unități administrativ teritoriale, de primării, care au angajați în exces. Aceste lucruri trebuie reglate.

Q: La emisiunea de săptămâna trecută premierul a spus că reforma ori se face ca mine, ori aș putea să plec. E un moment de cotitură, important. Viziunea dumneavoastră, ruperea ar fi de la această reformă administrativă. Și se ajunge și la ministere. Dacă premierul rămâne pe această idee, doar pe concediat, am putea ajunge la ce procent, 20%?

Nu înțeleg de ce nu dăm această autonomie, primarii sunt aleși de cetățeni. Le dăm cadrul și le dăm posibilitatea să aleagă eliminând excesele, toată lumea este de acord cu acest lucru. Cum facem această reducere de cheltuieli? Putem să o facem doar de fațadă și să am o reducere de cheltuieli pe salarii și să crească pe bunuri.

Ceea ce a propus prim-ministrul are un impact undeva la 1,3 miliarde. Parte din acei oameni (13.000 concediați, n.red) vor merge în șomaj și statul va plăti.

Q: Cum facem să echilibrăm asta? (numărul mare de angajați din primării, n.red.)

Pentru primării de aceeași mărime trebuie să avem o bază de calcul identică. Pentru o primărie de 1500 locuitori să fie 8-10 angajați. Când jonglezi pe aceste lucruri trebuie să ai o anumită independență. Unde sunt primării care se susțin financiar și nu au nevoie de bani de la stat trebuie să le lași o independență.

Avem primării de sector în București cu structuri diferite: La Sector 6 în aparatul propriu al primarului sunt cei din ADP. La Sectorul 2 există o societate comercială care se ocupă de domeniul public. Nu avem aceeași bază.

Q: Dacă partenerul nu acceptă soluția dumneavoastră e un punct de rupere?

Deciziile se iau în unanimitate, e consens, altfel nu se poate merge mai departe dacă nu avem unanimitate în coaliție.

Plafonarea adaosului într-un final a fost acceptat. Am convingerea că argumentele noastre și pe administrație vor fi acceptate. Urmărim reducerea de cheltuieli, eliminarea exceselor. O primărie micuță din nordul țării are 69 de angajați pe fonduri europene, mai mulți decât la Ministerul Transporturilor. Astea sunt excese.

Q: Societatea românească e foarte fracturată după aceste alegeri. În opinia dumneavoastră, sunteți un om cu acces la informații, care poate să facă o analiză. România a fost în pericol aproape existențial la aceste alegeri?

Cel din toamnă? Evident. România are capacitatea să determine aceste lucruri, cu întârziere, dar le-a identificat. România a fost în pericol, da, așa cum este acum Republica Moldova. Sper ca duminică în Moldova să câștige forțele pro-europene. E un risc major (să intre pe traiectoria rusă, n.red.). Moldova se află într-un pericol, nu spun doar eu acest lucru, ci lideri europeni, cu greutate. Macron, Merz, Tusk, chiar și Nicușor Dan au fost acolo. Arată preocuparea pentru Moldova și pentru a-și păstra traiectoria europeană. Nu putem interveni în alegerile din Moldova și nu ar fi corect. Ne dorim ca Moldova să se reunească cu România, în interiorul UE.

Q: Domnul Potra a fost prins în Dubai și în momentul de față o persoană cu asemenea informații despre legăturile cu domnul Georgescu sunt extrem de importante. Cum comentați?

Eu vreau să-i felicit pe cei de la MAI pentru că și ei au avut un rol în această arestare, de asemenea Ministerul Justiției. Un lucru foarte bun că cei care fug de lege în România sunt aduși în țară să răspundă în fața instanțelor.

Aș mai adăuga un lucru: În urmă cu o săptămână sau 10 zile prin procurorul general al României a prezentat rechizitoriul de trimitere în judecată a lui Călin Georgescu, care arată determinarea instituțiilor de a face lumină în acest caz. E foarte bine că a fost prins Horațiu Potra, e foarte bine că se va merge în instanță pentru că acolo se va vedea adevărul.

În paralel, discuțiile pe reforma administrației publice locale continuă în coaliție, unde PSD este cel mai ferm oponent al reformei propuse de căte premierul Ilie Bolojan.

Marți, liderii coaliției au avut o întâlnire cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, la finalul căreia șeful statului a dat asigurări, într-un comunicat de presă că „coaliția de guvernare își va continua activitatea în formula actuală”.