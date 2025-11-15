Pilot de avion, rănit în Neamț / A reuşit să aterizeze în siguranţă, cu un avion ușor, după ce a avut defecţiuni la o roată

Un avion doar cu pilot a avut probleme cu roata din spate în timp ce se afla în zbor, dar a reuşit să aterizeze în siguranţă pe un aerodrom din judeţul Neamţ. La faţa locului s-au deplasat echipaje medicale şi de pompieri. Pilotul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, transmite News.ro.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ au anunţat că, sâmbătă, în jurul orei 14.45, pompierii au fost sesizaţi prin apel 112, cu privire la faptul că pe aerodromul din localitatea Dumbrava, comuna Timişeşti, un avion ultrauşor, doar cu pilot la bord, a avut defecţiuni la roata din spate.

”Avionul era în aer şi pilotul a reuşit să aterizeze fara incidente majore. La locul solicitării au fost alocate forţe şi mijloace de intervenţie de la Detaşamentul de pompieri Târgu-Neamţ (o ambulanţă de stingere şi o ambulanţă SMURD), SAJ şi IPJ. Conducătorul avionului nu a necesitat îngrijiri medicale”, au precizat reprezentanţii ISU Neamţ.

Pompierii au acţionat pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor.