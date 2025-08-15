G4Media.ro
Parapantist rămas agăţat de o stâncă, după o aterizare forţată la Măgura…

Parapantist rămas agăţat de o stâncă, după o aterizare forţată la Măgura Uroiului / El se află la o înălţime de circa 20 de metri

15 Aug

Un parapantist a rămas agăţat de o stâncă, la Măgura Uroiului, judeţul Hunedoara, după o aterizare forţată. El se află la o înălţime de circa 20 de metri. Mai multe echipaje de intervenţie se deplasează la locul incidentului, transmite News.ro.

Potrivit ISU Hunedoara, un parapantist a aterizat forţat şi a rămas agăţat într-o stâncă, la o înălţime de aproximativ 20 de metri, la Măgura Uroiului.

”Acesta este conştient şi acuză dureri lombare, fără traumatisme vizibile”, a transmis ISU.â

Acolo se deplasează un echipaj de alpinişti din cadrul ISU Hunedoara, SMURD-Detaşamentul Deva, SAJ, respectiv un echipaj din cadrul Salvamont.

