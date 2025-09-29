G4Media.ro
Emisarul SUA pentru Ucraina nu exclude lovituri ucrainene în adâncimea teritoriului rus…

Keith Kellogg
Foto: Susan Walsh / AP / Profimedia

Emisarul SUA pentru Ucraina nu exclude lovituri ucrainene în adâncimea teritoriului rus cu arme americane: „Nu există sanctuare”

Articole29 Sep 0 comentarii

Lovituri ucrainene în adâncimea teritoriului rus cu arme americane nu pot fi excluse, a afirmat duminică emisarul american pentru Ucraina, Keith Kellogg, la postul Fox News, informează agenția AFP, citată de Agerpres.

Întrebat dacă Donald Trump a autorizat Ucraina să folosească rachete cu rază de acţiune lungă contra Rusiei, Keith Kellogg a răspuns: „Citind ceea ce (Donald Trump) a spus, ceea ce vicepreşedintele (JD) Vance a spus şi ceea ce secretarul de stat (Marco) Rubio a spus, răspunsul este da”.

„Utilizaţi capacitatea de a lovi în adâncime. Nu există sanctuare”, a afirmat Kellogg.

Întrebat la acelaşi post de televiziune, vicepreşedintele american JD Vance a declarat că Washingtonul intenţionează de asemenea să vândă europenilor rachete Tomahawk cu rază de acţiune lungă pentru a fi livrate Ucrainei.

În ceea ce priveşte Moscova, ea a minimizat luni aceste declaraţii.

„Nu există panaceu capabil să schimbe situaţia pe front pentru regimul Kievului. Nu există armă magică. Fie că este vorba de Tomahawk sau de alte rachete, ele nu pot schimba nimic”, a reacţionat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în timpul unei conferinţe de presă la Moscova.

Declaraţiile responsabililor americani se înscriu în cadrul unei schimbări semnificative de ton a administraţiei Trump faţă de conflict, percepută de mai multe zile.

Săptămâna trecută, Donald Trump a estimat că Ucraina şi-ar putea „recuceri teritoriul în forma sa originală şi poate chiar să meargă mai departe”, după ce susţinuse timp de luni de zile că Ucraina ar trebui, dimpotrivă, probabil să cedeze teritorii.

Vicepreşedintele american a declarat la rândul său că Donald Trump este din ce în ce mai „nerăbdător” faţă de Moscova, în timp ce secretarul de stat Marco Rubio l-a îndemnat pe omologul său rus Serghei Lavrov să oprească „uciderea de oameni” în Ucraina.

După ce privilegiase dialogul cu Vladimir Putin şi uneori îl agresase verbal pe omologul ucrainean Volodimir Zelenski, Donald Trump a comparat de asemenea recent Rusia cu un „tigru de hârtie”.

În februarie el îi spusese, în schimb, în mod sec lui Volodimir Zelenski, în Biroul Oval, că el „nu are cărţile în mână” în acest conflict declanşat în februarie 2022 de invazia rusă.

