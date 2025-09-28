Un înalt oficial ungar invocă „Tratatul de la Trianon” pentru a motiva invazia Rusiei și necesitatea ca Ucraina să cedeze din teritoriu pentru a-și asigura pacea: „Experiența Ungariei arată că pacea poate fi uneori dureroasă”

Ministru adjunct al Afacerilor Externe al Ungariei, Magyar Levente a spus în timpul unei conferințe la Paris că Ucraina ar putea fi nevoită să renunțe la o cincime din teritoriul său în favoarea Rusiei, informează European Pravda, care citează agenția maghiară de știri Telex. În favoarea argumentelor sale, Magyar Levente a invocat Tratatul de la Trianon din 1920, referindu-se la teritoriile pierdute de Ungaria după Primul Război Mondial.

El a spus că la acea vreme, Ungaria se afla de partea învinsă și avea doar două opțiuni: fie să ia din nou armele și să comită sinucidere colectivă, fie să accepte condițiile de pace, chiar dacă asta însemna pierderea a două treimi din țară, indicând că Ucraina ar trebui să procedeze la fel și să renunțe la o cincime din teritoriul său.

„A fost dureros pentru noi? Desigur că da. Acum, Ucraina ar trebui să renunțe la o cincime din teritoriul său. Nu spun exact ce ar trebui să facă Ucraina, doar că experiența noastră arată că pacea poate fi uneori dureroasă. Întrebarea este ce contează mai mult – păstrarea viabilității țării sau agățarea de câteva mii de kilometri pătrați”, a comentat Magyar Levente.

Oficialul ungar a mai spus că riscul escaladării și extinderii războiului crește cu fiecare zi care trece. „Pacea este necesară cu orice preț”, a concluzionat Magyar.

Ca răspuns la propagandă pro rusă, Ucraina a interzis intrarea pe teritoriul său a trei înalți oficiali militari maghiari. Ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a pus ulterior sub semnul întrebării viitorul drum al Ucrainei către aderarea la Uniunea Europeană.