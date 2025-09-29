De ce va fi dificil pentru Ucraina să obțină rachete Tomahawk? (analiză BBC)

Serviciul BBC în limba rusă explică de ce transferul rachetelor Tomahawk către partenerii SUA și, ulterior, către Ucraina este complicat de o serie de circumstanțe.

Tomahawk este o rachetă lansată de pe mare, de pe nave și submarine. Lansatorul mobil terestru Typhon pentru aceasta a început să fie construit și livrat forțelor terestre abia după încheierea Tratatului privind forțele nucleare cu rază intermediară de acțiune în 2019. Prin urmare, versiunea terestră a acestei rachete este în prezent o armă de ultimă generație, care nu este încă disponibilă în cantități suficiente.

Achiziționarea rachetei de croazieră Tomahawk de către forțele armate ucrainene ar reprezenta o escaladare semnificativă a războiului dintre Rusia și Ucraina.

Ucraina ar primi o armă care ar amenința multe ținte importante din punct de vedere strategic, inclusiv Moscova. Administrația Joe Biden a fost reticentă în ceea ce privește transferul de arme care ar putea duce la o escaladare – în parte din acest motiv, deciziile privind livrarea tancurilor M1 Abrams, a rachetelor balistice ATACMS și a avioanelor de vânătoare F-16 au fost amânate.

Actualul guvern al lui Donald Trump susține că obiectivul său este să pună capăt războiului din Ucraina, nu să-l intensifice.

Promisiunea rachetelor fără livrarea lor ar putea avea o altă semnificație: însăși amenințarea unei astfel de evoluții ar putea fi deja pârghia Washingtonului asupra Moscovei. Dar transformarea unei amenințări potențiale într-una reală ar risipi potențialul său în negocieri.

Această rachetă de croazieră era inițial capabilă să transporte o ogivă nucleară. În prezent, SUA nu au rachete Tomahawk nucleare în serviciu, iar Ucraina nu are deloc arme nucleare.

Cu toate acestea, SUA și aliații săi din Europa au fost întotdeauna extrem de precauți în ceea ce privește potențialul utilizării armelor nucleare.

Transferul de rachete care sunt teoretic capabile să transporte o ogivă nucleară prezintă un risc semnificativ de a crea condiții pentru utilizarea armelor nucleare, având în vedere limbajul vag al doctrinei nucleare a Rusiei.

SUA analizează solicitarea Ucrainei de a obţine rachete Tomahawk cu rază de acţiune lungă pentru efortul său de respingere a invadatorilor ruşi, a declarat duminică vicepreşedintele american JD Vance.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut SUA să vândă rachete Tomahawk ţărilor europene, care la rândul lor le vor trimite Ucrainei.

Vance a declarat duminică la Fox News că preşedintele Donald Trump va lua decizia finală cu privire la aprobarea sau respingerea acestei cereri.

„În mod cert, analizăm o serie de solicitări din partea europenilor”, a spus Vance.

Rachetele Tomahawk au o rază de acţiune de 2.500 de kilometri şi ar fi un atu puternic în arsenalul Ucrainei, în timp ce această ţară ripostează împotriva atacurilor regulate cu rachete şi drone ale Rusiei.

O astfel de livrare de arme va fi în mod cert considerată de Rusia o escaladare în războiul său în Ucraina.

Donald Trump a negat în trecut că Ucraina ar fi solicitat rachete cu rază de acţiune lungă, dar s-a declarat de mai multe ori dezamăgit de refuzul lui Vladimir Putin de a ajunge la un acord de pace.

Vance a mai spus că invazia Rusiei împotriva Ucrainei a stagnat recent, Moscova înregistrând puţine câştiguri teritoriale.