Premierul francez Sébastien Lecornu, acuzat că a minţit în ceea ce privește…

Foto: Guvernul Franței

Premierul francez Sébastien Lecornu, acuzat că a minţit în ceea ce privește obţinerea unui master în drept / Este vizat de o plângere a unui sindicat din Educație

Sindicatul Naţional al Agenţilor Publici ai Educaţiei Naţionale (SNAPEN) a depus o plângere împotriva premierului Sébastien Lecornu, pe care-l acuză de faptul că a lăsat să se creadă că deţine un master în drept public, fără să-şi validat al doilea an de diplomă, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Plângerea a fost depusă la Comisia de Petiţii a Curţii de Justiţie a Republicii, anunţă luni avocatul sindicatului, Vincent Brengarth.

La jumătatea lui septembrie, site-ul Mediapart dezvăluia că Sébastien Lecornu nu deţine diploma de master, care se obţine în doi ani, contrar unor informaţii de pe portrete publicate începând din 2016 pe pagina sa de pe site-ul Ministerului Apărării, pe când era ministru al Apărării, pe pagina sa de pe reţeaua LinkedIn sau în prezentarea sa la o conferinţă universitară.

Întrebat despre acest lucru vineri, în Le Parisien, Sébastien Lecornu a răspuns că şi-a ”validat masteratul în drept, deci un master 1”, la Universitatea Panthéon-Assas..

Validarea masterului, care corespunde unui Bac +4, a fost înlocuită prin master, de nivelul Bac +5, în urma reformei licenţei-masterului-doctoratului (LMD) în anii 2000.

”Am simţit, în această falsă polemică, o formă de dispreţ social”, a declarat el.

Sindicatul îl acuză pe premier în această plângere, pe care AFP scrie că a consultat-o, de faptul că a vrut ”să lase să se creadă că era titularul unui master în drept public” şi ”folosea în cunoştrinţă de cauză o diplomă al cărei titular nu era”.

”Nu se cere nicio diplomă pentru a fi membru al unui Guvern, iar faptul că nu a obţinut master 2 nu este un semn de incompetenţă”, a subliniat Vincent Brengarth.

”Însă, lipsa transparenţei cu privire la nivelul studiilor unui ministru de stat este de natură să aducă atingere credibilităţii certificării de către universităţile publice franceze, egalităţii republicane, onoarei profesorilor-cercetărori şi, în general, misiunii serviciului public încredinţat instituţiilor de învăţământ superior”, a adăugat el.

Sébastien Lecornu menţionează în prezent pe site-ul oficial simple ”studii de drept la Universitatea Paris 2 Panthéon Assas”, fără vreo precizare.

Pe LinkedIn, la rubrica formare, el precizează ”master, drept public general, 2005-2008”, la Universitatea Panthéon-Assas

