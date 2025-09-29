Rusia intenţionează să recruteze toamna aceasta 135.000 tineri pentru serviciul militar obligatoriu

Campania de încorporare militară de toamnă din Rusia are drept obiectiv anul acesta să recruteze 135.000 de tineri cu vârste între 18 şi 30 de ani, potrivit unui decret semnat luni de preşedintele Vladimir Putin, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Aceşti soldaţi vor trebui să fie recrutaţi între 1 şi 31 decembrie pentru a efectua serviciul militar obligatoriu, care durează un an în Rusia. Ţara organizează în fiecare an două campanii de înrolare, una primăvara şi alta toamna.

De la începutul atacului său la scară mare împotriva Ucrainei, în februarie 2022, armata rusă dă asigurări că aceşti recruţi nu sunt desfăşuraţi pe câmpul de luptă contra trupelor ucrainene şi efectuează sarcini subalterne în Rusia.

Campania de încorporare militară din primăvara lui 2025 a avut drept obiectiv recrutarea a 160.000 de bărbaţi, iar cea din toamna lui 2024 – a 133.000.

Trebuie făcută o distincţie între aceste recrutări şi cei peste 300.000 de rezervişti mobilizaţi pentru a fi trimişi să lupte în Ucraina începând din toamna lui 2022 şi care efectuaseră înainte serviciul militar în armata rusă.

Desfăşurarea pe front a recruţilor este un subiect sensibil în Rusia, mai ales după primul război din Cecenia (1994-1996) care a făcut ca tineri ce îşi efectuau serviciul militar să fie trimişi, răniţi şi ucişi în lupte, suscitând o puternică emoţie în rândul populaţiei.

Cu toate acestea, în timpul războiul contra Ucrainei, au fost semnalate de mai multe ori cazuri de recruţi aflaţi pe câmpul de luptă.

În august 2024, Kievul a afirmat că a făcut prizonieri recruţi în timpul ofensivei sale surprinzătoare în regiunea rusă Kursk, la frontiera cu Ucraina.

În 2023, Rusia a adoptat o lege ce majorează începând cu 1 ianuarie 2024 vârsta limită pentru încorporare de la 27 la 30 de ani.