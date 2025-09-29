Președintele Consiliului Județean Iași anunţă schimbarea managerului de la Spitalul de Copii din Iaşi, în urma celor şapte decese de la Terapie Intensivă / Cătălina Ionescu va reveni în funcţia de director medical al unității medicale

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a anunţat, luni, demiterea managerului Cătălina Ionescu de la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi după ce şase copii internaţi în secţia de Terapie Intensivă a unităţii sanitare au murit. Între timp, încă un bebeluş infectat cu aceeaşi bacterie şi având şi alte afecţiuni a murit la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Bucureşti, transmite News.ro.

Costel Alexe a declarat, luni, că managerul Cătălina Ionescu va reveni în funcţia de director medical al Spitalului de Copii.

El a precizat că noul manager va începe de marţi treaba, după transmiterea documentelor către spital şi către Consiliul de Administraţie al unităţii.

”Propunerea pentru managerul Spitalului de Copii este medicul primar Radu Constantin Luca, un medic cu experienţă în cadrul spitalului. Este angajat din 2014 în acest spital. Sunt convins că va reuşi să facă faţă provocărilor şi să asigure bunul mers din punct de vedere administrativ al spitalului”, a afirmat Costel Alexe.

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi a evitat să facă declaraţii privind situaţia de la Spitalul de Copii din Iaşi, precizând că va oferi mai multe răspunsuri după finalizarea raportului Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii.

Întrebat dacă vor fi schimbaţi şi directorul medical, dar şi şeful secţiei ATI, Alexe a răspuns: ”Până nu vor apărea concluziile nu vreau să mă pronunţ nici pe partea medicală, nici pe cea administrativă”.

Cât priveşte iniţierea unei anchete de către Consiliul Judeţean la Spitalul de Copii, Alexe a afirmat că instituţia pe care o conduce asigură doar managementul administrativ.

Ministerul Sănătăţii (MS) a anunţat, vineri, că, la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sfânta Maria” din Iaşi, nouă pacienţi cu vârsta sub un an au fost infectaţi cu bacteria Serratia Marcescens. În unitatea sanitară au fost înregistrate 6 decese. Într-o primă fază, au fost date amenzi de câte 10.000 de lei pentru epidemiologul spitalului şi pentru un medic de la ATI, unitatea medicală primind o amendă de 50.000 de lei.

Poliţia a deschis o anchetă în acest caz.

Ulterior, ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete a cerut schimbarea din funcţie a managerului spitalului şi a cerut demiterea conducerii Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică.

”Nu discutăm de o lipsă a infrastructurii, nici de o lipsă a resurselor materiale. (…) Discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor, de o lipsă de reacţie atât din partea DSP cât şi din partea spitalului. În momentul în care au fost identificate cele trei cazuri infectate cu acest germene patogen s-a reacţionat mult prea târziu, la distanţă de o săptămână şi aproape 10 nu am identificat, împreună cu echipa mea cum şi în ce mod au fost aplicate protocoalele pentru limitarea acestor infecţii, motiv pentru care solicit schimbarea din funcţie a managerului unităţii sanitare şi domnul preşedinte (al CJ Iaşi – n.r.) am avut o discuţie cu dânsul vizavi de acest lucru, iar eu voi demite fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie conducerea DSP din judeţul Iaşi”, a anunţat ministrul.

El a mai spus că ”un haos mai mare administrativ şi procedural” nu a văzut de mult într-un spital. Ministrul a precizat că nu se poate pune problem subfinanţării unităţii medicale ieşene, Rogobete arătând că Spitalul Sfânta Maria are dotări de ultimă generaţie, pe care nu le-a văzut în alte spitale, iar verificările au arătat că nu există probleme în asigurarea materialelor sanitare şi a medicamentelor necesare desfăşurării activităţii medicale.

Totodată, a dezvăluit că, în timpul vizitei făcute la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi, a constatat că unele dintre angajatele din ATI poartă bijuterii sau unghii false, deşi protocoalele interzic acest lucru în cazul acestor angajaţi.

Alexandru Rogobete a subliniat că în acest caz există ”indicii din zona penalului”.