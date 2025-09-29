Rusia declară că monitorizează posibila livrare de rachete americane Tomahawk către Ucraina, cu o rază de acţiune de 2.500 de kilometri

Kremlinul a declarat luni că specialişti ai armatei ruse monitorizează posibila livrare de rachete americane cu rază lungă de acţiune Tomahawk către Ucraina, însă acestea nu vor schimba situaţia de pe câmpul de luptă, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Vicepreşedintele american JD Vance a afirmat duminică că Washingtonul analizează o cerere a Ucrainei de a obţine rachete Tomahawk, cu o rază de acţiune de 2.500 km, care ar putea oferi Kievului capacitatea de a lovi ţinte aflate în interiorul Rusiei, inclusiv Moscova.

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat anterior că ţările occidentale vor fi implicate direct în război dacă furnizează date şi informaţii care să permită Ucrainei să lovească adânc în interiorul teritoriului Rusiei.

Întrebat despre declaraţiile lui Vance, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că Rusia le analizează cu atenţie.

„Întrebarea, ca şi înainte, este următoarea: cine poate lansa aceste rachete…? Le pot lansa doar ucrainenii sau trebuie să facă asta soldaţii americani?”, a spus el.

„Cine stabileşte care este ţinta acestor rachete? Partea americană sau doar ucrainenii?”, a adăugat Peskov, spunând că este necesară „o analiză foarte aprofundată” în acest sens.

În orice caz, a adăugat el, rachetele Tomahawk nu vor schimba regulile jocului.

„Chiar dacă se întâmplă acest lucru, nu există niciun panaceu care să poată schimba situaţia pe front pentru regimul de la Kiev în acest moment. Nu există nicio armă magică, fie că este vorba de rachete Tomahawk sau alte rachete, acestea nu vor putea schimba dinamica”, a mai spus Peskov.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Statelor Unite să vândă rachete Tomahawk ţărilor europene, care la rândul lor le vor trimite Kievului.

Vance a declarat duminică la Fox News că preşedintele Donald Trump va lua „decizia finală’ cu privire la aprobarea sau respingerea acestei cereri.

Tomahawk, cu o rază de acţiune de până la 2.500 de kilometri şi o încărcătură explozivă de 450 de kilograme, ar depăşi semnificativ capacităţile oricărui sistem cu rază lungă de acţiune pe care Ucraina l-a primit de la aliaţii occidentali.

Fostul preşedinte american Joe Biden respinsese o cerere similară din partea lui Zelenski, considerând-o prea riscantă, având în vedere potenţialul rachetei de a evita apărarea antiaeriană rusă şi de a escalada conflictul.