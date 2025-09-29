Ministrul Transporturilor: Drumul Expres Focşani-Brăila are constructor / Obiectivul va avea 73,5 de kilometri şi va fi realizat într-un singur lot

Ciprian Şerban, ministrul Transporturilor, anunţă luni că drumul Expres Focşani-Brăila are constructor. Acesta va avea 73,5 km şi va fi realizat într-un singur lot – cel mai lung tronson de drum de mare viteză construit printr-un singur contract în România, transmite News.ro.

”Drumul Expres Focşani-Brăila are constructor! Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a atribuit contractul pentru realizarea Drumului Expres Focşani-Brăila către Asocierea SA&PE Construct – Spedition UMB – Tehnostrade – Arcada Company, cu o ofertă de 4,29 miliarde lei (fără TVA)”, transmite ministrul Transporturilor, într-o postare pe Facebook.

Ministrul arată că obiectivul de infrastructură va avea 73,5 km şi va fi realizat într-un singur lot – cel mai lung tronson de drum de mare viteză construit printr-un singur contract în România! Durata contractului este de 6 luni pentru proiectare şi 36 de luni pentru execuţie. Ciprian Şerban precizează că proiectul include: 57 de poduri şi viaducte, 6 noduri rutiere (inclusiv legătura cu A7 şi Podul de la Brăila), 2 parcări şi un spaţiu de servicii cu benzinărie şi zonă de alimentaţie publică.

”Drumul expres va asigura conexiunea dintre Autostrada Moldovei (A7), Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila–Galaţi, dar şi legătura mai departe spre Tulcea şi Constanţa. Finanţarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027 şi Bugetul de Stat”, mai anunţă ministrul.

Şerban afirmă că este un pas uriaş pentru infrastructura rutieră din România şi pentru dezvoltarea regiunii.