Costel Alexe, şeful Consiliului Judeţean Iaşi, despre demiterea managerului spitalului de copii: „Situaţia o vom analiza luni la prima oră. Copiii comunităţii noastre trebuie să fie îngrijiţi cu celeritate”

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a declarat că situaţia conducerii spitalului de copii din Iaşi va fi analizată luni dimineaţă, el sugerând că va proceda la înlocuirea actualului manager al unităţii, medicul Cătălina Ionescu, transmite News.ro.

Costel Alexe a declarat sâmbătă, după o şedinţă care a avut loc la spitalul de copii din Iaşi, la care a fost prezent şi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, că luni dimineaţă va face anunţul privind soarta actualei conduceri a spitalului. El a sugerat că actualul director al spitalului de copii ”Sfânta Maria”, medicul Cătălina Ionescu, ar urma să îşi piardă funcţia. ”Situaţia din punct de vedere managerial şi administrativ o vom analiza luni dimineaţă la prima oră. Vrem să transmitem un mesaj ferm: copiii comunităţii noastre trebuie să fie îngrijiţi cu celeritate”, a transmis şeful CJ Iaşi, Costel Alexe. El a precizat că la spitalul de copii din Iaşi s-au făcut în ultimii ani investiţii de zeci de milioane de euro, dar că banii nu pot suplini respectarea strictă a protocoalelor medicale. ”În spitalul de copii s-au investit în ultimii ani zeci de milioane de euro, tocmai pentru a oferi servicii medicale de calitate. Din păcate, cred că se întâmplă în majoritatea spitalelor din ţară, indiferent cât de mulţi bani se investesc sau cât de moderne sunt dotările, ele nu pot suplini respectarea cu stricteţe a tot ce înseamnă protocol medical sau norme legale”, a afirmat Costel Alexe.

El a mai spus că atât Consiliul Judeţean, cât şi Spitalul de Copii oferă toate informaţiile solicitate de către Ministerul Sănătăţii, Corpul de Control al ministerului sau de către Inspecţia Sanitară. ”Suntem alături de acest proces, pentru că ne dorim ca astfel de cazuri să nu se mai întâmple în nici un spital”, a adăugat Costel Alexe. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, după ce a vizitat Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” că discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor, el arătând că s-a reacţionat mult prea târziu. Ministrul a anunţat că solicită schimbarea din funcţie a managerului unităţii sanitare şi va demite fără nicio explicaţie conducerea DSP Iaşi. Vizita sa la Iaşi a avut loc în urma deceselor copiilor infectaţi cu o bacterie la Spitalul de Pediatrie din municipiu.