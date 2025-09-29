Cine e Vasile Costiuc, aliatul lui George Simion și liderul partidului care a produs surpriza la alegerile parlamentare din Republica Moldova / Expert Forum a identificat o rețea pe TikTok care a contribuit la promovarea lui Costiuc după modelul Georgescu în România / Învinuit într-un dosar al procuraturii anticorupție pentru înstrăinarea frauduloasă a unor terenuri

Partidul Politic „Democrația Acasă”, pe scurt PPDA – formațiune cu doctrină populară, a produs surpriza la alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie. În ultimii ani, formațiunea politică și liderul acesteia, Vasile Costiuc, s-au aliat cu partidul extremist AUR din România, condus de George Simion, scrie Ziarul de Gardă.

Vasile Costiuc – de la protestatar, la politician

Partidul „Democrația Acasă” a fost înregistrat în septembrie 2011 și se declară succesor al Mișcării de Tineret „Democrația Acasă”, creată de tineri care au participat la protestele din aprilie 2009.

De la înființare, funcția de președinte este deținută de Vasile Costiuc. Profesor de meserie, Costiuc a fost anterior membru al Partidului Liberal, iar ulterior a activat în calitate de consultant politic în cadrul Alianței „Moldova Noastră”, condusă de fostul primar de Chișinău, Serafim Urechean.

A fost participant la protestele din 7 aprilie 2009 și a fost căutat de poliție, el fiind atunci cameraman la postul Jurnal TV. A participat pentru o scurtă perioadă și la protestele anti-oligarhice din 2015, organizate de Platforma DA, dar s-a retras după câteva zile, lansând acuzații în adresa conducerii Platformei.

Acuzat de relații cu PDM-ul lui Plahotniuc

De la fondare, Partidul Democrația Acasă a participat la trei scrutine parlamentare. Nu a reușit niciodată să treacă pragul electoral. În 2021, în plină campanie electorală, câțiva membri ai PPDA l-au învinuit pe Costiuc de trădare și că acesta s-ar fi autoproclamat președinte al formațiunii, fără a fi organizat un congres în care să fie ales. Costiuc a respins acuzațiile și a spus că acei oameni au fost plătiți pentru a-l denigra.

Tot în 2021, Eugeniu Nichiforciuc și Andrian Candu, foști deputați și membri ai Partidului Democrat din perioada Plahotniuc, au vorbit despre faptul că Vasile Costiuc ar fi avut întâlniri frecvente cu membri ai formațiunii și că ar fi fost finanțat de Plahotniuc.

„Întrebați-l apropo de dumnealui, de câte ori, în anii precedenți, 2018-2019, când PDM se afla la guvernare, s-a văzut cu mine în restaurantul Tbilisi, care se află la 50 de metri de noul sediu a PDM? De câte ori s-a văzut cu mine și ce discuta cu unii din conducerea PDM la acea masă. Cu ce venea și cu ce se ducea?”, a declarat Eugeniu Nichiforciuc.

„Vasile Costiuc este un personaj care a fost întotdeauna finanțat de, inclusiv, de fosta echipă a domnului Plahotniuc. El întotdeauna juca un fel de rol de spoiler și întotdeauna trebuia să aducă tot felul de mai mult zgomot decât substanță și conținut”, afirma și Candu, însă, Costiuc a respins acuzațiile.

MEGA „scandal” cu conservatori europeni

În 2024, partidul lui Costiuc a încurajat oamenii să voteze opțiunea „DA” la referendumul privind parcursul european al R. Moldova. În 2025 însă, Costiuc a participat la Chișinău la întâlnirea „MEGA” – mișcarea conservatorilor de extremă dreaptă din Europa, Make Europe Great Again, unde au fost rostite și discursuri despre UE.Promo

Serviciul de Informații și Securitate a anunțat că evenimentul a avut „organizatori obscuri, fără transparență de finanțare și cu legături dubioase cu gruparea criminală Șor”. Victoria Furtună, lidera partidului pro-rus „Moldova Mare”, cât și reprezentanți ai partidului extremist „AUR” din România, la fel, au fost prezenți la acel eveniment. Unii europarlamentari cu viziuni pro-ruse și-au anunțat și ei prezența, dar nu au fost lăsați de autorități să intre în țară.

Alegerile din România și creșterea anormală pe TikTok

„Democrația Acasă” l-a susținut pe George Simion la alegerile prezidențiale din România, făcând campanie intensă în favoarea candidatului, care, are interdicție de a intra în R. Moldova și care este acuzat de legături cu Rusia.

În august 2025, Expert Forum – un think tank din România, a identificat că o rețea coordonată de conturi de TikTok au contribuit în ultimele luni la promovarea lui Vasile Costiuc după modelul Georgescu în România. Doar timp de o săptămână au putut fi observate peste 1 milion de vizualizări folosind hashtag-ul #vasilecostiuc.

Canalul de TikTok a lui Vasile Costiuc a avut o creștere de peste 300% timp de o săptămână.

Candidații la parlamentare din partea PPDA

PPDA a desemnat 88 de candidați la funcția de deputat. Cap de listă este președintele formațiunii, Vasile Costiuc, care s-a făcut cunoscut prin diverse acuzații lansate în timpul transmisiunilor live pe rețelele sociale. Multe dintre informațiile lansate de el de-a lungul vremii au fost dezmințite ulterior de autorități sau de jurnaliști independenți.

În luna ianuarie 2022, Vasile Costiuc a fost reținut pentru abuz de putere în interesul unui grup criminal organizat și de spălare de bani. Acesta era suspectat că a intrat ilegal în posesia unor terenuri, fiind în cercul de apropiați ai fostului primar de Durlești, Nicolae Crudu. Ulterior, a fost eliberat din arest. Costiuc a acuzat că dosarul ar fi fost deschis la comanda unui fost procuror.

În august 2023, Vasile Costiuc l-a luat la pumni pe paznicul unui hotel care încercase să-l oprească să-și parcheze microbuzul în fața hotelului. Pe acest caz a fost pornită o cauză penală, însă procesul a fost clasat, fiind stabilită doar existența unei contravenții. Costiuc și-a recunoscut vina, însă a declarat că ar fi fost provocat de către paznic.

După Costiuc, al doilea pe lista de candidați este fermierul Sergiu Stefanco, care este și vicepreședinte al partidului. În ultimii ani, acesta a devenit cunoscut opiniei publice prin participarea la mai multe proteste ale unui grup de agricultori și prin acuzațiile aduse ministerului Agriculturii. A treia pe lista PPDA este Ana Țurcan-Oboroc, angajată la o companie privată, Valentina Meșină, primărița satului Ruseștii Noi, antreprenorul Alexandru Chițu și juristul Mihail Ioncu. Toți șase au acces în Parlament.

”Vom conduce și vom lua decizia și vom vota viitoarele proiecte de legi în baza Evangheliei, să nu furi, să nu bagi mâna în bugetul statului, să-ți cinstești mama și tatăl”, a promis Vasile Costiuc atunci când s-a lansat în campania electorală, într-un eveniment din 2 septembrie.

Averea lui Costiuc și Stefanco

Vasile Costiuc, președintele Partidului „Democrația Acasă” și-a cumpărat, în 2024, un Mercedes pentru care susține că a plătit 360 de mii de lei, adică mai mult de jumătate din veniturile declarate de familia sa anul trecut.

Sergiu Stefanco, vicepreședintele Partidului a raportat pentru anul 2024 venituri de doar 480 de lei lunar. Deși e administrator la o companie cu activități în agricultură și declarată că deține circa 47 de hectare de terenuri agricole, Stefanco, care este prezentat drept fermier, nu indică venituri din această activitate. „Am trăit mai mult din împrumuturi. Împrumuturi neoficiale. Și din salariul soției”, a precizat Sergiu Stefanco, solicitat de ZdG. El nu a indicat însă veniturile soției în declarațiile sale de avere.

Costiuc, mașină în 2024, mai scumpă decât veniturile sale declarate

În declarația de avere și interese personale pentru 2024, depusă la Comisia Electorală Centrală (CEC) în campania electorală pentru alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Vasile Costiuc a raportat un salariu pentru funcția de președinte al Partidului „Democrația Acasă”, în valoare de 120 mii de lei. Totodată, el a indicat și venituri din activitatea pe rețelele sociale de 100 de mii de lei. Soția sa a raportat venituri de 219 mii de lei din activitatea de la Grădinița nr. 3 din Durlești. Totodată, Vasile Costiuc a mai raportat 1,4 mii de euro obținuți la alegerile din România, 13 mii de lei de la CEC și 3,49 mii de RONI (circa 13 mii de lei) din indemnizația pentru copii pe care o primește din România.

El mai declară un apartament de 61,5 m.p. dobândit în 2020 cu 40 de mii de euro în urma unui contract de cesiune și un teren agricol de 24 de ari dobândit în 2009, care ar valora 5800 de lei. Vasile Costiuc a mai trecut în declarație un Mercedes fabricat în 2015, cumpărat în 2024, cu 360 de mii de lei.

ZdG a scris anterior că, la alegerile parlamentare din 2021, Vasile Costiuc a declarat pentru 2019-2020 zero venituri, singurul venit al familiei fiind salariul soției sale, care era angajată în calitate de directoare a grădiniței nr. 3 din or. Durlești.

Întrebat atunci de Ziarul de Gardă despre locuința sa, Costiuc a răspuns: „Pe parcursul ultimilor cinci ani, am făcut economii. Am făcut comerț cu fructe în Federația Rusă. Am împrumutat bani de la o mătușă a soției, ne-a ajutat ca să nu mai trăim cu chirie. Ea a propus să ne ajute cu jumătate din sumă, cealaltă jumătate o aveam noi. Mătușa soției are activități în domeniul imobiliar, cumpără – vinde apartamente, are mai multe activități”.

Potrivit ZdG, Vasile Costiuc a indicat în mai multe acte oficiale că are viza de reședință în Durlești, pe strada Caucaz. Datele de la Cadastru arată că viza politicianului se află într-un imobil care a aparținut anterior lui Nicolae Crudu, fost primar de Durlești, fiind înregistrat acum pe numele fiicei acestuia. „Nașa ne-a făcut viză de reședință pentru a putea vota. Dl Crudu este nașul meu”, le-a spus Costiuc jurnaliștilor.

În iulie 2025, Autoritatea Națională de Integritate (ANI), a publicat un proces-verbal de refuz al inițierii controlului averii lui Vasile Costiuc în baza sesizării înregistrate de către ANI privind eventuala încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

Fermierul Stefanco, venituri declarate de doar 480 de lei … lunar

Sergiu Stefanco, vicepreședintele Partidului „Democrația Acasă” și al doilea candidat din lista electorală a formațiunii a indicat în declarația de avere și interese doar venituri de 5750 de lei (480 de lei lunar) de lei, care provin din indemnizațiile primite de la Consiliul raional Căușeni și Consiliul local Ucrainca și zero venituri din salariul de la GT „Stefanco Sergiu”, unde figurează în calitate de administrator. Stefanco nu declară niciun cont bancar.

Stefanco declară un apartament de 61,9 m.p. dobândit în 2014, care ar valora 200 de mii de lei și circa 47 ha de terenuri agricole cumpărate între anii 2009-2015 și care ar valora circa un milion de lei.

Stefanco este administrator la Gospodăria Țărănească „Stefanco Sergiu Sergiu” fondată în 2010 cu activități în agricultură. În 2019, familia Stefanco a obținut inclusiv un grant de la UE pentru dezvoltarea unei afaceri din domeniul oieritului.

Solicitat de ZdG, Sergiu Stefanco a precizat că, nu a indicat în declarație salariul soției, care primește 20 de mii de lei lunar. „A fost o scăpare”, ne-a spus fermierul. „Eu nu sunt angajat. Toată averea pe care o am este înregistrată pe gospodăria țărănească. Nu am avut dividende. Am trăit mai mult din împrumuturi. Împrumuturi neoficiale. Și din salariul soției”, ne-a transmis Sergiu Stefanco.

De remarcat că Sergiu Stefanco a „scăpat” să declare veniturile soției începând cu 2022, când depunea primele declarații de avere și interese personale la Autoritatea Națională de Integritate în calitate de consilier. În declarațiile acestuia din perioada 2022-2024, depuse la ANI, nu sunt indicate veniturile soției sale.

Vasile Costiuc: Profil de integritate

În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Vedeți, mai jos, detalii din profilul de integritate a lui Vasile Costiuc, realizat de Moldovacurata.md.

Membru al AUR România și susținător al lui George Simion. În 2024-2025 Vasile Costiuc s-a asociat cu partidul politic AUR din România și cu liderul acestuia, George Simion. Este prezentat ca fiind membru al partidului AUR din 2024 și colaborator AUR din 2020. La alegerile prezidențiale din mai 2025 din România, Vasile Costiuc a făcut campanie pentru candidatul Simion.

În octombrie 2024 a participat la alegerile parlamentare (în Camera Deputaților) din România pe listele partidului AUR în circumscripția Diaspora. A fost acuzat de legături cu persoane din FSB-ul rus. Portalul din România G4Media a publicat o investigație în care a scris despre posibile legături ale lui Costiuc, cu un general KGB din Rusia.

Potrivit sursei citate, Costiuc a participat la un eveniment organizat la Moscova de Alexandr Kondyakov, fost consultant politic al lui Vladimir Putin și posibil general KGB. NewsMaker a solicitat o replică din partea lui Vasile Costiuc, însă nu a primit răspuns.

Mai multe persoane publice l-au acționat în judecată pentru calomnie. Vasile Costiuc este cunoscut în special pentru transmisiuni live „scandaloase”, în care acuză politicieni și instituții – fapt ce i-a adus mai multe procese de calomnie, printre ele, cu Eugeniu Nichiforciuc, cu ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, cu ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu.

Costiuc a promovat în live-urile sale numeroase informații eronate, unele dintre ele fiind demontate de fact checkeri. În 2024, Vasile Costiuc promova falsul despre problemele pe care le-ar fi întâlnit cetățenii moldoveni după aderarea României la spațiul Schengen. „După aderarea României la spațiul Schengen, mii de cetățeni ai Republicii Moldova care au depășit regimul de aflare în Uniunea Europeană sunt persecutați, li se aplică interdicția de a călători în spațiul comunitar pentru cinci ani și amenzi uriașe”, declara Costiuc.

Jurnaliștii de la portalul Stopfals.md au arătat că aceste afirmații sunt speculative. În aprilie 2025, Costiuc acuza guvernarea de organizarea unei „operațiuni speciale”, prin care sute de mii de porci au fost sacrificați sub pretextul pestei porcine, pentru a înlocui carnea locală cu cea de import. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a dezmințit informația și a subliniat că este inacceptabilă propagarea informațiilor lipsite de suport factologic.

În campania prezidențială din România din mai 2025 a susținut și răspândit afirmații nefondate despre presupusul turism electoral organizat de către autoritățile de la Chișinău pentru a-l susține pe Nicușor Dan.

Vasile Costiuc nu a deținut funcții publice, iar PPDA, președintele căruia este, nu a participat la actul de guvernare și nici nu a intrat în Legislativ.

Cazier judiciar

Informațiile publicate pe portalul instanțelor de judecată arată că numele lui Costiuc se regăsește în mai multe procese contravenționale, în două cazuri fiind amendat pentru încălcări în trafic. În ambele cazuri, Costiuc a obținut în instanță anularea amenzilor. În februarie 2019, instanța i-a aplicat o amendă în valoare de 9 mii de lei după ce CEC a constatat că acesta nu a depus raportul financiar pentru primul semestru al anului 2018.

În ianuarie 2022, Vasile Costiuc a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii anticorupție în dosarul Primăriei Durlești privind înstrăinarea frauduloasă a terenurilor.

Costiuc era bănuit că ar fi acționat în interesele unui grup organizat și că ar fi participat la tranzacții fictive, în urma cărora zeci de terenuri au intrat în posesia membrilor familiei, rudelor și apropiaților fostului primar de Durlești, iar pentru că ar fi participat la această schemă ar fi fost remunerat financiar. Liderul PPDA a fost ulterior plasat în arest la domiciliu.

Costiuc susţinea atunci că „a primit propuneri de a participa la crearea destabilizărilor în masă” și îl acuza pe ex-șeful Procuraturii Anticorupție (PA), Viorel Morari, de reținerea sa. Într-un comentariu pentru Ziarul de Gardă, Viorel Morari a calificat acuzațiile aduse de Vasile Costiuc drept „false și grave” și a spus că acestea „necesită a fi investigate de organele competente”.

Procuratura Anticorupție a precizat într-un răspuns pentru Moldovacurata.md că „Vasile Costiuc are calitatea de învinuit în cadrul respectivei cauze penale, care se află încă la faza de urmărire penală, aceasta fiind într-un stadiu avansat”.

Acţiunile de protest şi transmisiunile live din diverse locaţii, cu acuzaţii la adresa unor persoane, i-au atras lui Costiuc mai multe procese cu privire la apărarea onoarei, demnităţii și reputaţiei profesionale, inclusiv funcţionari, politicieni, miniştri, foşti procurori și oameni de afaceri.

L-au chemat în judecată Sergiu Moraru, Andrei Sîrbu, Compania Horus SRL, Oleg Canațui, Eugeniu Nichiforciuc, Sergiu Lazarencu și Alexei Buzu. Cererile tuturor au fost însă respinse de instanțele de fond.

Din datele disponibile pe portalul instanțelor de judecată, doar două acțiuni privind apărarea onoarei, demnităţii și reputaţiei profesionale au fost parțial admise. Este vorba despre cererile fostului șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, și directorului Jurnal TV, Valentin Butnaru.

În primul caz, instanța a constatat „lezarea onoarei, demnității și reputației profesionale ale reclamantului Morari Viorel, prin informațiile publicate și răspândite de către Costiuc Vasile pe pagina sa oficială de Facebook și în cadrul emisiunii „Politica”, difuzată la postul privat de televiziune TV8 din 15 iulie 2021” și l-a obligat să le dezmintă „personal și public”.

În cel de-al doilea caz, „s-au constatat ca fiind defăimătoare informațiile expuse de Vasile Costiuc și publicate de SPLENDER MEDIA CENTER S.R.L., titulara Podul.ro, la 9 septembrie 2021, în articolul «EXCLUSIV Numele agenților FSB implantați la TV8, Jurnal TV și Radio Europa Liberă Moldova. LISTA lui Vasile Costiuc. Rețelele FSB coordonate de Natașa Morari, Val Butnaru, Alexei Tulbure și Vasile Botnaru. Acuzații explozive»”. Și în acest caz instanța l-a obligat pe Vasile Costiuc să dezmintă.