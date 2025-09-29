G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un preot italian cunoscut pentru luările de poziție antimafia a primit în…

carabinieri
Sursa foto Dreamstime

Un preot italian cunoscut pentru luările de poziție antimafia a primit în timpul liturghiei un glonţ înfăşurat într-o batistă / Autorul gestului a fost arestat / Este socrul unui şef local din organizația mafiotă Camorra

Articole29 Sep • 145 vizualizări 0 comentarii

Preotului italian Maurizio Patriciello, cunoscut pentru atitudinea făţişă antimafia, i-a fost înmânat în timpul liturghiei de duminică un glonţ înfăşurat într-o batistă, relatează luni presa din Italia, preluată de agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Autorităţile au arestat un suspect în vârstă de 75 de ani în legătură cu incidentul din oraşul Caivano de lângă Napoli, cunoscut ca fief al organizaţiei mafiote Camorra.

Conform relatărilor din mass media, bărbatul a primit împărtăşania, apoi i-a înmânat preotului glonţul.

Patriciello a apreciat că momentul a fost „teribil”. El a precizat într-un dialog cu publicaţia Quotidiano Nazionale că îl cunoaşte pe bărbatul care i-a dat glonţul şi care venea des la liturghie; preotul l-a identificat ca fiind socrul unui şef local din Camorra.

„O provocare, un mesaj. Dar în biserică, în timpul liturghiei, în faţa copiilor. E într-adevăr prea mult”, a adăugat el.

Ministrul italian de interne Matteo Piantedosi a ordonat ca părintele Patriciello, care primeşte frecvent ameninţări, să beneficieze de măsuri sporite de securitate.

Mai mulţi lideri politici, printre care preşedintele republicii, Sergio Mattarella, şi şefa guvernului de la Roma, Giorgia Meloni, au condamnat ameninţarea.

Piantedosi a declarat ziarului Il Mattino că intenţionează să îi facă preotului o vizită la Caivano, pentru a-i arăta că „are sprijinul şi solidaritatea statului şi a tuturor oamenilor cinstiţi”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Papa Leon al XIV-lea aprobă o nouă liturghie pentru a promova conştientizarea ecologică la nivel global

Articole3 Iul 2025
0 comentarii

Ciolacu, Ciucă, Lasconi, Geoană, Orban şi Diaconescu ar urma să participe la Sfânta Liturghie de luni de la Catedrala Mitropolitană din Iaşi

Articole12 Oct 2024
2 comentarii
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media.ro

Patriarhul Daniel va săvârşi Sfinţirea Mare a Apei / Sunt pregătite 13.000 de sticle cu agheasmă mare / Liturghia de Bobotează va avea loc între orele 9,30 – 11,30, în Catedrala Patriarhală

Articole6 Ian 2023
4 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.