Un preot italian cunoscut pentru luările de poziție antimafia a primit în timpul liturghiei un glonţ înfăşurat într-o batistă / Autorul gestului a fost arestat / Este socrul unui şef local din organizația mafiotă Camorra
Preotului italian Maurizio Patriciello, cunoscut pentru atitudinea făţişă antimafia, i-a fost înmânat în timpul liturghiei de duminică un glonţ înfăşurat într-o batistă, relatează luni presa din Italia, preluată de agenția de știri dpa, citată de Agerpres.
Autorităţile au arestat un suspect în vârstă de 75 de ani în legătură cu incidentul din oraşul Caivano de lângă Napoli, cunoscut ca fief al organizaţiei mafiote Camorra.
Conform relatărilor din mass media, bărbatul a primit împărtăşania, apoi i-a înmânat preotului glonţul.
Patriciello a apreciat că momentul a fost „teribil”. El a precizat într-un dialog cu publicaţia Quotidiano Nazionale că îl cunoaşte pe bărbatul care i-a dat glonţul şi care venea des la liturghie; preotul l-a identificat ca fiind socrul unui şef local din Camorra.
„O provocare, un mesaj. Dar în biserică, în timpul liturghiei, în faţa copiilor. E într-adevăr prea mult”, a adăugat el.
Ministrul italian de interne Matteo Piantedosi a ordonat ca părintele Patriciello, care primeşte frecvent ameninţări, să beneficieze de măsuri sporite de securitate.
Mai mulţi lideri politici, printre care preşedintele republicii, Sergio Mattarella, şi şefa guvernului de la Roma, Giorgia Meloni, au condamnat ameninţarea.
Piantedosi a declarat ziarului Il Mattino că intenţionează să îi facă preotului o vizită la Caivano, pentru a-i arăta că „are sprijinul şi solidaritatea statului şi a tuturor oamenilor cinstiţi”.
