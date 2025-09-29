Prăbuşirea zborului Rio-Paris din 2009, soldat cu 228 de morți, se întoarce în faţa justiţiei, în apel / Air France şi Airbus au fost achitate în primă instanță de acuzația de omor prin imprudență

Air France şi Airbus sunt responsabile de omor prin imprudenţă în dosarul prăbuşirii avionului care asigura o legătură de la Rio de Janeiro la Paris? La 16 ani de la acest accident, soldat cu 228 de morţi, compania şi constructorul, achitaţi în prima instanţă, sunt judecaţi începând de luni în apel timp de două luni, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

La 1 iunie 2009, Airbusul care a plecat de la Rio de Janeiro către Paris (zborul AF447) s-a prăbuşit în timpul nopţii în Oceanul Atlantic, la câteva ore după decolare, antrenând moartea celor 216 pasageri şi 12 membri ai echipajului.

La bordul avionului de tip A330, înmatriculat F-GZCP, se aflau persoane de 33 de naţionalităţi, inclusiv 72 de francezi şi 68 de brazilieni.

Cutiile negre au confirmat punctul de plecare al accidentului – jivrajul sondelor de viteză de tip Pitot în timp ce avionul zbura la altitudine înaltă în zona meteorologică dificilă de convergenţă intertropicală, în apropiere de Ecuator.

Cu privire la acest accident, care a intrat în posteritate printr-o fotografie celebră a unui fragment tricolor al avionului în mijlocul Oceanului Atlantic, cele două întrerpinderi sunt judecate până la 27 noiembrie de către o Curte de Apel la Paris.

Ele riscă o amendă de până la 225.000 de euro.

La 17 aprilie 2023, după două luni de dezbateri foarte tehnice şi momente de emoţie la audieri ale familiilor îndoliate, Tribunalul Corecţional din Paris a achitat penal Airbus şi Air France, însă le-a recunoacut responsabilitatea civilă.

El a stabilit că, dacă s-ar fi comis ”imprudenţe” şi ”neglijenţe”, nu ”s-a putut demonstra” ”nicio legătură de cauzalitate sigură” cu cel mai sângeros accident din istoria companiilor franceze.

Ministerul Public a cerut achitarea celor două companii, însă Parchetul General a făcut apel împotriva hotărârii, ”pentru a da efect deplin căilor de recurs prevăzute de lege şi a supune dosarul unui al doilea nivel de jurisdicţie”.

Dintre cele 489 de părţi civile constituite la procesul în prima instanţă, 281 s-au alăturat apelului în acest dosar, cu 20.000 de referinţe procedurale în 105 tomuri.

”Unii s-au săturat şi au renunţat, în încercarea de a da pagina. Alţii sunt în continuare extrem de combativi şi vor absolut să se facă dreptate şi să se spună în mod clar adevărul în plan judiciar”, a declarat AFP avocatul multor părţi civile, Alain Jakubowicz.

JIVRAJUL SONDELOR

Transportatorul Air France este dat în judecată cu privire la faptul că nu a pus în aplicare o formare a piloţilor adaptată la situaţii de jivraj al sondelor Pilot, care măsoară, în afara avionului, viteza aeronavei, şi nu a furnizat suficiente informaţii echipajelor.

Compania ”va continua să demonstreze, de-acum la Curtea de Apel, că Air France nu a avut nicio culpă penală la originea acestui accident”, a anunţat ea într-un comunicat transmis AFP.

Justiţia îi reproşează constructorului european aeronautic Airbus faptul că a subestimat gravitatea defectării sondelor anemometrice şi că nu a luat toate dispoziţiile necesare pentru a informa despre acestea companiile aeriene la care erau echipate, acuzaţie pe care constructorul o contestă de asemenea.

”Airbus va contribui deplin la procesul în apel (…), pentru a continua să clarifice înţelegerea acestui accident tragic, în acord cu angajamentul total al societăţii în domeniul siguranţei zborurilor”, afirmă constructorul într-un comunicat.

Primele fragmente ale avionului şi rămăşiţe umane au fost găsite în zilele de după prăbuşire. Însă epava a fost localizat abia doi ani mai târziu, în urma unor căutări îndelungate, la o adâncime de 3.900 de metri.

Destabilizat de consecinţele penei sondelor, unul dintre copiloţi a adoptat o traiectorie ascendentă, iar cei trei piloţi, confuzi, nu au reuşit să reia controlul asupra avionului, care s-a blocat şi a lovit oceanul patru minute şi 23 de secunde mai târziu.

Potrivit calendarului provizoriu, prima lună a procesului urmează să fie consacrată audierii unor martori şi experţi. Reprezentanţii Airbus şi Air France urmează să fie audiaţi începând de la 27 octombrie.