Casa Albă afirmă că Israelul şi organizația teroristă Hamas sunt „foarte aproape” de un acord care să pună capăt războiului din Gaza

Israelul şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas sunt ‘foarte aproape’ de a ajunge la un acord cadru pentru a pune capăt conflictului din Fâşia Gaza şi pentru a asigura o pace durabilă în Orientul Mijlociu, a afirmat luni purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, citată de agenția de știri Reuters, informație preluată de Agerpres.

În cadrul programului ‘Fox and Friends’, difuzat de postul de televiziune american Fox News, Leavitt a spus că preşedintele Donald Trump va dezbate planul de pace în 21 de puncte cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, care va fi primit luni la Casa Albă.

”Pentru a ajunge la un acord rezonabil pentru ambele părţi, acestea trebuie să facă mici concesii şi să plece de la masa negocierilor puţin nemulţumite, dar în definitiv acesta este modul în care vom pune capăt acestui conflict”, a adăugat reprezentanta preşedinţiei SUA.

Conflictul actual din Fâşia Gaza a fost declanşat de atacul de o violenţă fără precedent comis de comandouri ale mişcărilor teroriste palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili. Alte 251 de persoane au fost luate ostatice şi duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâşia Gaza, dar armata israeliană deţine informaţii că doar 22 dintre ele mai sunt în viaţă.

Armata israeliană a ripostat la atacul din 7 octombrie 2023 cu o ofensivă terestră şi aeriană dură asupra poziţiilor Hamas din Fâşia Gaza, operaţiune în timpul căreia, până luni la prânz, au murit 66.055 de persoane şi alte 168.346 au fost rănite, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza.