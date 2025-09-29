Sumele de bani date împrumut de cămătari vor putea fi și ele confiscate, nu doar dobânda/ Președintele Nicușor Dan a promulgat un proiect de lege inițiat de USR / Înalta Curte stabilise că doar dobânzile pot fi supuse confiscării speciale

Președintele Nicușor Dan a promulgat, luni, o lege care modifică Codul Penal, care permite conficarea specială a sumelor de bani date de cămătari ca împrumut, nu doar a dobânzile obținute. Măsura se aplică inclusiv atunci când dobânda este inclusă în sumele ulterior împrumutate, conform reglementărilor Codului penal.

Actul normativ modifică articolul 351 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, stabilind că „darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată”, constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la şase luni la cinci ani.

Proiectul de lege a fost inițiat la începutul acestui an de către deputații USR Stelian Ion și Alexandru Dimitriu. Potrivit unui comunicat USR, inițiativa vine în contextul unei decizii bizare a Înaltei Curți de Casație și Justiție care le permite cămătarilor să-și minimizeze pierderile, pentru că magistrații ÎCCJ au interpretat că banii dați împrumut nu constituie bunul/obiectul infracțiunii, iar statul poate confisca de la cămătari doar banii obținuți ca dobândă, nu și banii împrumutați.

Inițiativa USR corectează această situație și se asigură că cei care se îmbogățesc din camătă nu vor putea păstra niciun leu din sumele folosite pentru săvârșirea infracțiunii.

Potrivit deciziei ICCJ nr. 26 din 20 mai 2025, în cazul infracţiunii de camătă, doar dobânda este supusă confiscării speciale reglementate de art. 112 din Codul Penal. Acest lucru înseamnă că, de la momentul deciziei, statul ar fi putut confisca de la cămătari doar banii obținuți ca dobândă, nu și banii împrumutați.

Propunerea USR vizează modificarea art. 351 din Codul Penal astfel: „Darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Confiscarea specială poartă atât asupra sumei de bani date, cât și asupra dobânzii obținute prin săvârșirea infracțiunii, inclusiv când aceasta este cuprinsă în sumele ulterior împrumutate și se dispune conform art. 112 alin. (1) lit. e) din Codul Penal”.