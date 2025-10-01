Gabriel Zetea: Măsurile care trebuie luate ţin în primul rând de reformarea administraţiei centrale. Sunt 1.300.000 de bugetari în ţară, iar în administraţia locală lucrează, efectiv, doar 130.000, adică 10%

Liderul PSD Maramureş, Gabriel Zetea, preşedinte al Consiliului Judeţean, a declarat miercuri că măsurile care trebuie luate ţin în primul rând de reformarea administraţiei centrale, el arătând că sunt 1.300.000 de bugetari în ţară, iar în administraţia locală lucrează, efectiv, doar 130.000, adică 10%, transmite News.ro.

”Dacă vorbim de numărul de bugetari, în ţară, sunt 1.300.000 de bugetari iar în administraţia locală lucrează, efectiv, 130.000, 10%. Nu credem că doar din administraţia locală se pot recupera sumele de bani pentru a avea un deficit, la care ne-am angajat cu Comisia Europeană. Deci 10% din bugetarii din România lucrează, efectiv, în Consiliile Judeţene şi în primării. Măsurile care trebuie luate ţin în primul şi în primul rând de reformarea administraţiei centrale. Şi vorbim aici despre ministere, vorbim despre instituţiile deconcentrate din subordinea ministerelor, care sunt apoi în judeţe”, a spus Gabriel Zetea în emisiunea România Politică de la Prima News.

Liderul PSD Maramureş a precizat că i-a transmis premierului Bolojan că nu ştie de ce e nevoie de patru instituţii deconcentrate în subordinea Ministerului Muncii, arătând că în fiecare judeţ avem AJOFM, Şomaj, Muncă, AJPIS, câte patru instituţii fiecare, cu câte un director.

”Apoi la Ministerul Agriculturii sunt şapte instituţii deconcentrate. Dacă adunăm numărul bugetarilor care lucrează ca şi angajaţi ai administraţiei centrale, sunt mult mai mulţi şi, sigur şi salariile lor sunt mai mari decât cei din administraţia locală”, a precizat Zetea.

Potrivit lui Zetea, ”deocamdată, în administraţia centrală nu s-au luat măsurile pe care le aşteaptă românii de la noi, de la această guvernare, până la urmă”.