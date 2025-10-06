Extrema dreaptă din Cehia cere să intre în guvernul pe care fostul premier Andrej Babis l-ar dori minoritar / Extremiștii au pledat în campanie pentru ieșirea țării din UE și din NATO

Formaţiunea cehă de extremă dreaptă Partidul Libertăţii şi Democraţiei Directe (SPD) a cerut luni să facă parte dintr-un viitor guvern condus de formaţiunea anti-sistem Acţiunea Cetăţenilor Nemulţumiţi (ANO) a fostului premier Andrej Babis, care a câştigat alegerile legislative şi ar dori să formeze un guvern monocolor care doar să fie sprijinit din parlament de SPD şi de încă un partid, relatează agenţiile DPA, AFP şi EFE.

După o întâlnire cu preşedintele ceh, fostul general din cadrul NATO Petr Pavel, liderul SPD, Tomio Okamura, a declarat presei că partidul său doreşte să primească în viitorul guvern „cel puţin un minister, de preferat două, probabil chiar trei” şi că, cel puţin deocamdată, nu a avut cu formaţiunea lui Babis „discuţii despre susţinerea unui guvern minoritar”.

Partidul Libertăţii şi Democraţiei Directe (SPD) a pledat în campania electorală pentru organizarea de referendumuri asupra ieşirii din UE şi NATO, idee neagreată însă de Andrej Babis, deşi acesta este un politician ce manifestă neîncredere faţă de Bruxelles, care priveşte cu îngrijorare consolidarea axei eurosceptice în Europa Centrală.

Partidul anti-sistem al lui Babis a câştigat alegerile legislative cu 34,5% din voturi şi a obţinut 80 din cele 200 de mandate în Camera Deputaţilor, devansând alianţa liberală „Spolu” (Împreună) a premierului în exerciţiu Petr Fiala, care a obţinut 23,3% din voturi şi 52 de mandate. Babis şi-a manifestat preferinţa de a forma un guvern monocolor susţinut de formaţiunea SPD şi de partidul de dreapta „Motoriştii”, care au obţinut 15 şi, respectiv, 13 mandate parlamentare.

Preşedintele Petr Pavel, care ar fi dorit ca actualul premier Petr Fiala să câştige alegerile, a avut primele consultări cu partidele după alegeri. El a declarat că va convoca noul legislativ la începutul lunii noiembrie. Conform Constituţiei cehe, preşedintele numeşte premierul, care trebuie apoi să obţină votul de încredere al parlamentului în termen de 30 de zile.

Miliardarul Andrej Babis, un apropiat al premierului ungar Viktor Orban şi al celui slovac Robert Fico, a promis în campania electorală oprirea ajutorului pentru Ucraina. Preşedintele Petr Pavel i-a cerut să menţină direcţia pro-UE şi să sprijine în continuare Ucraina, în special să nu abandoneze iniţiativa gestionată de Republica Cehă privind achiziţionarea de pe piaţa internaţională a unor obuze destinate Ucrainei. „Trebuie să ţinem cont de interesele noastre şi de cele ale partenerilor noştri”, a indicat preşedintele.