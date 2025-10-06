Curtea Supremă a Statelor Unite a respins apelul complicei lui Epstein, Ghislaine Maxwell, împotriva condamnării sale

Curtea Supremă a Statelor Unite a respins luni apelul depus de Ghislaine Maxwell, fosta parteneră şi complice a lui Jeffrey Epstein, împotriva condamnării sale la 20 de ani de închisoare pentru exploatare sexuală, relatează agenția AFP, citată de Agerpres.

Într-o decizie nemotivată, Curtea a respins cererea lui Ghislaine Maxwell, în vârstă de 63 de ani, de a obţine anularea acuzaţiilor care au condus la condamnarea sa din 2022 la 20 de ani de închisoare, pe care acum va trebui să o execute integral, cu excepţia unei posibile graţieri prezidenţiale sau a unei reduceri a pedepsei.

Departamentul de Justiţie american s-a opus vehement acestui apel în iulie.

Avocatul lui Ghislaine Maxwell a criticat Departamentul de Justiţie pentru că a „distras atenţia cu o recitare scandaloasă şi irelevantă a acţiunilor lui Jeffrey Epstein”.

„Acest caz este despre ceea ce a promis guvernul, nu despre ceea ce a făcut Epstein”, a subliniat el.

Avocatul a menţionat un acord din 2007 între parchetul federal din Florida (sud-est) şi Jeffrey Epstein, conform căruia doar Epstein va fi urmărit penal. El a susţinut că acest acord ar fi trebuit să împiedice procurorii federali din New York să o pună sub acuzare şi ulterior să o condamne pe clienta sa.

Departamentul de Justiţie şi-a schimbat însă recent tonul faţă de Ghislaine Maxwell. Numărul doi al Departamentului, Todd Blanche, fostul avocat personal al lui Donald Trump, s-a deplasat la sfârşitul lunii iulie până în Tallahassee, capitala Floridei, unde aceasta îşi ispăşeşte pedeapsa, pentru a o interoga timp de o zi şi jumătate.

La scurt timp după aceea, ea a fost transferată într-o închisoare cu regim de securitate mai puţin strict din Texas (sud), provocând indignarea victimelor şi a familiilor acestora.

Moartea lui Jeffrey Epstein, găsit spânzurat în celula sa din New York pe 10 august 2019, înainte de procesul său pentru infracţiuni sexuale, a alimentat nenumărate teorii ale conspiraţiei care susţineau că a fost ucis pentru a muşamaliza un scandal în care ar fi fost implicate personalităţi influente.

Preşedintele american Donald Trump, care luni de zile a promis dezvăluiri zdrobitoare pe aceasta temă, a fost ţinta criticilor, inclusiv în interiorul propriei tabere republicane, după ce administraţia sa a anunţat în iulie că nu a descoperit nicio dovadă nouă care să justifice publicarea unor documente suplimentare.

Directorul FBI, Kash Patel, a justificat această decizie în septembrie, declarând în faţa unei comisii a Senatului SUA că nu există informaţii credibile în dosar că Jeffrey Epstein ar fi traficat femei şi fete minore în beneficiul altor persoane în afară de sine însuşi.

Întrebat în iulie despre posibilitatea acordării unei graţieri prezidenţiale sau a comutării pedepsei în cazul lui Ghislaine Maxwell, Donald Trump a dat asigurări că „nu a luat în considerare acest lucru” şi că nu este momentul potrivit pentru a discuta despre asta.