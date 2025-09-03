Congresul american a publicat peste 30.000 de pagini de documente în dosarul Epstein

Comisia de supraveghere din cadrul Camerei Reprezentanţilor a publicat peste 30.000 de pagini de documente legate de dosarul Jeffrey Epstein, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Şeful Comisiei, influentul republican James Comer, a declarat marţi presei, la Capitoliu, că demersul vizează o ”transparenţă completă”, ”pentru ca toată lumea în America să poată vedea aceste documente”.

Însă democraţii denunţă mult zgomot pentru nimic.

”Doar 3% dintre documentele transmise Congresului sunt noi, restul este deja în domeniul public”, declară CNN reprezentantul democrat din California Ro Khanna.

Reprezenta Summer Lee din Pennsylvania şi exprimă, la rândul său. într-un comunicat, regretul faţă de faptul că dosarele de la Departamentul Justiţiei sunt ”în mare parte mii de pagini de conţinut reciclat deja pus la dispoziţia publicului”.