Curtea Supremă din Brazilia cere plasarea fostului președinte Bolsonaro sub supraveghere ”permanentă”, din cauza unui ”risc de fugă” / E judecat de tentativă de lovitură de stat

Un judecător de la Curtea Supremă a Braziliei, Alexandre de Moraes, a dispus marţi o supraveghere a poliţiei ”permanentă” a fostului preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, în prezent arestat la domiciliu şi obligat să poarte o brăţară electronică, din cauza unui ”risc de fugă”, relatează AFP, transmite News.ro.

Judecătorul Alexandre de Moraes cere poliţiei – într-un document judiciar pe care AFP scrie că l-a văzut – o ”supraveghere tot timpul” a fostului şef de stat.

El cere poliţiei să ”desfăşoare echipe la adresa în care inculpatul se află în arest la diomiciliu”.

Jair Bolsonaro este judecat de tentativă de vovitură de stat.

Procesul fostului preşedinte umrează să se încheie la jumătatea lui septembrie.

Fostul preşedinte de extremă dreapta este acuzat de o tentativă lovitură de stat, după ce a fost înfrânt în alegerile prezidenţiale din 2022 de către succesorul său de stânga Luiz Inacio Lula da Silva.