G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Curtea Supremă din Brazilia cere plasarea fostului președinte Bolsonaro sub supraveghere ”permanentă”,…

Foto: Facebook Lula/Bolsonaro

Curtea Supremă din Brazilia cere plasarea fostului președinte Bolsonaro sub supraveghere ”permanentă”, din cauza unui ”risc de fugă” / E judecat de tentativă de lovitură de stat

Articole27 Aug 0 comentarii

Un judecător de la Curtea Supremă a Braziliei, Alexandre de Moraes, a dispus marţi o supraveghere a poliţiei ”permanentă” a fostului preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, în prezent arestat la domiciliu şi obligat să poarte o brăţară electronică, din cauza unui ”risc de fugă”, relatează AFP, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Judecătorul Alexandre de Moraes cere poliţiei – într-un document judiciar pe care AFP scrie că l-a văzut – o ”supraveghere tot timpul” a fostului şef de stat.

El cere poliţiei să ”desfăşoare echipe la adresa în care inculpatul se află în arest la diomiciliu”.

Jair Bolsonaro este judecat de tentativă de vovitură de stat.

Procesul fostului preşedinte umrează să se încheie la jumătatea lui septembrie.

Fostul preşedinte de extremă dreapta este acuzat de o tentativă lovitură de stat, după ce a fost înfrânt în alegerile prezidenţiale din 2022 de către succesorul său de stânga Luiz Inacio Lula da Silva.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Trump: ”Eu nu sunt un dictator”, deşi multor americani ”le-ar plăcea să aibă un dictator” / ”Sunt un om dotat cu mult bun simţ şi inteligent”

Articole26 Aug • 751 vizualizări
3 comentarii

Ciprian Ciucu spune că va anunța dacă va candida la Primăria Capitalei până cel târziu în noiembrie: Important e să respecţi legea / ”Discuţiile despre un candidat comun nu fac obiectul scopului coaliţiei”

Articole25 Aug • 272 vizualizări
1 comentariu

Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro plănuia să ceară azil în Argentina pentru a evita urmărirea penală

Articole21 Aug • 142 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.