22 de state americane sunt deja în recesiune

Economia SUA este foarte aproape de a intra în zona de contracție economică, iar multe state se află deja în recesiune, potrivit lui Mark Zandi, economist șef la Moody’s Analytics, scrie Market Watch.

Zandi estimează că 22 de state plus Districtul Columbia se confruntă în prezent cu o slăbiciune economică persistentă și pierderi de locuri de muncă care vor continua probabil. Alte 13 state se află într-o situație instabilă, a remarcat el.

Imaginea de ansamblu este cea a unei economii americane slabe. „Economia nu se află încă în recesiune, dar riscurile sunt foarte mari. Ne aflăm la marginea prăpastiei”, a declarat Zandi într-un interviu acordat MarketWatch.

California și New York se numără printre statele care se află într-o situație de stagnare. Dacă vreunul dintre acestea va da semne de slăbiciune, economia va intra în recesiune, a afirmat Zandi.

O prognoză separată a UCLA Anderson School of Management, publicată săptămâna aceasta, a afirmat că o recesiune în California este acum plauzibilă.

Potrivit lui Zandi, cauza slăbiciunii este politica economică.

Tarifele impuse de președintele Donald Trump asupra mărfurilor importate au provocat incertitudine, forțând companiile să renunțe la planurile de expansiune și creând confuzie în lanțurile de aprovizionare. Lipsa creșterii forței de muncă în acest an a afectat, de asemenea, economia.

În plus, reducerile de locuri de muncă la nivel federal legate de așa-numitul Departament de Eficiență Guvernamentală al administrației Trump, condus anterior de Elon Musk, au împins Washington, D.C. și statele înconjurătoare în cea mai profundă recesiune dintre toate regiunile.

La nivel național, Biroul Național de Cercetare Economică definește recesiunea ca o scădere semnificativă a activității economice, care se răspândește în întreaga economie și durează mai mult de câteva luni.

Organizația pune un accent deosebit pe câțiva indicatori, printre care ocuparea forței de muncă în sectorul non-agricol, venitul personal ajustat la inflație, excluzând transferurile, cheltuielile de consum ajustate la inflație și producția industrială.

Zandi a oferit consiliere politică democraților din Congres, dar spune că este un independent care a lucrat ca consilier principal al regretatului senator John McCain, republican, în timpul campaniei prezidențiale.

Narațiunea predominantă în rândul economiștilor este că expansiunea economiei SUA va continua, impulsionată de cheltuielile de consum.

Richard Moody, economist șef la Regions Bank, a remarcat că PIB-ul SUA pentru al treilea trimestru este estimat să arate o creștere economică de 3,8% pe an. Cele mai recente date privind investițiile în afaceri, cererile de șomaj și cheltuielile de consum au fost decente, a adăugat el. „Nimic nu sugerează că economia se află în declin”, a spus Moody într-un interviu.

Cele mai recente date publicate de guvern înainte de închiderea federală au surprins în sens pozitiv și au arătat că economia în ansamblu se află într-o formă destul de bună.

Dar Zandi a spus că ultimele date nu i-au schimbat părerea. „PIB-ul și cheltuielile consumatorilor sunt mai puternice, dar piața muncii este mai slabă”, a spus el.

Un numitor comun al statelor aflate în recesiune este faptul că au economii agricole slabe sau o industrie ușoară în declin. Orice parte a țării a cărei economie depinde de activități de producție de bunuri, agricultură, minerit și industrie ușoară este în prezent slabă, a spus Zandi, adăugând că un sector de transport slab agravează recesiunea.

Contracția din regiunea New England nu este neobișnuită din cauza tendințelor sale de creștere lentă a populației, potrivit lui Zandi. „Această regiune nu crește foarte puternic nici măcar în cele mai bune perioade”, a spus el.

Dar Zandi a spus că a fost surprins de faptul că Georgia se află în recesiune. Statul a înregistrat o scădere semnificativă a imigrației interne, în parte din cauza prețurilor ridicate ale locuințelor, a remarcat el.

Pennsylvania, între timp, este o surpriză în sens pozitiv, a adăugat el, statul beneficiind de punctele forte în domeniul educației și al sănătății.