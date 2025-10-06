România e principala piață de extindere pentru firmele din Polonia, potrivit camerei de comerț. Turismul – domeniu de interes după intrarea României în Schengen

Investitorii polonezi continuă să privească România ca pe o piață strategică, atractivă prin poziția geografică, potențialul de creștere și transparența legislației, în ciuda actualului context economic, conform concluziilor recente ale misiunii economice organizate la București de Camera Bilaterală de Comerț și Industrie Polono-Română (PRBCC), citate de un comunicat.

Datele interne ale Camerei Bilaterale arată o creștere constantă a investițiilor poloneze în România. Conform statisticii Băncii Naționale a României (BNR), la finalul anului 2024 valoarea totală a investițiilor companiilor poloneze în țara noastră a depășit 1,1 miliard de EUR.

Firmele cu capital polonez sunt implicate, în prezent, în industria chimică, alimentară, materiale de construcții, producție de ambalaje metalice ușoare, transporturi, turism, activități comerciale.

“Pentru companiile poloneze, piața românească rămâne extrem de atractivă cu un potențial semnificativ în special în industrii precum agroalimentar (prelucrarea alimentelor), materiale de construcții și infrastructură, precum și în transport și logistică. Investițiile în fabrici de procesare sau în soluții logistice moderne pot deschide noi direcții de creștere. În același timp, companiile românești pot aborda piața poloneză prin produse cu valoare adăugată și modele de business inovatoare, mizând pe similaritățile consumatorilor din cele două țări. Exemple precum extinderea brandului românesc LUCA în Polonia, care se bucură deja de succes, arată potențialul de dezvoltare pentru alți antreprenori. Camera Bilaterală de Comerț și Industrie Polono-Română rămâne un liant în facilitarea dialogului și sprijinirea business-urilor care doresc să investească sau să-și extindă operațiunile pe piața românească sau pe cea din Polonia”, a declarat Adam Sobieszkoda, Director Executiv al Camerei.

„O altă zonă promițătoare pentru investitorii polonezi este piața turismului, în special industria hotelieră. Comparativ cu Polonia, piața românească este mai puțin saturată, iar în ultimii ani s-a înregistrat un interes tot mai mare din partea investitorilor străini, ceea ce a adus investiții complet noi, inclusiv în București. Un factor suplimentar care poate stimula traficul la nivel turistic, dar și de businee către România este intrarea sa completă în spațiul Schengen de la începutul acestui an. Acest lucru se va traduce printr-o cerere crescută de facilități care să răspundă atât nevoilor turiștilor de business, cât și ale celor de leisure. Este demn de remarcat faptul că potențialul industriei turismului din România nu este exploatat pe deplin, iar companiile poloneze cu un model de afaceri și capital dovedit își pot găsi cu succes locul pe piață”, a adăugat Gheorghe Marian Cristescu, președintele Camerei.

În cadrul misiunii economice organizate de Cameră, reprezentanți ai mediului de business din România și Polonia au prezentat perspective și soluții concrete de colaborare și extindere pe noi piețe.

Pe termen mediu, colaborarea dintre Polonia și România este așteptată să devină mai strânsă și mai dinamică, fiind susținută de dezvoltarea infrastructurii, de internaționalizarea IMM-urilor poloneze și de deschiderea companiilor românești către piețe externe, potrivit oficialilor citați.

În plus, tendințele europene – tranziția verde, modernizarea rețelelor energetice și digitalizarea – aduc noi oportunități pentru proiecte comune. În acest context, inițiative precum Via Carpatia sau modernizarea rutelor feroviare și energetice sunt esențiale pentru a întări conectivitatea regională și competitivitatea economiilor.