Ministrul Economiei la Antena 3, despre secretarul de stat Flavius Nedelcea, reținut de DNA: „De o lună nici nu l-am mai văzut, nu știu cu ce s-a ocupat / Este un secretar de stat de la PSD care urma să fie înlocuit”

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a precizat vineri, la Antena 3 CNN, că Flavius Nedelcea, secretarul de stat reținut de DNA pentru abuz în serviciu, urma să fie înlocuit, însă cererea de schimbare „zace de o lună la Secretariatul General al Guvernului”.

„Nu am primit de la DNA o notificare, am aflat direct de la dumneavoastră. Este un secretar de stat de la PSD care urma să fie înlocuit, adresa de notificare zace de o lună la Secretariatul General al Guvernului”, a afirmat Miruță, la emisiunea Decisiv.

Acesta a precizat că, de când este ministru, nu i-a dat nicio sarcină.

„Despre acuzații și ce s-a întâmplat când avea atribuții trebuie să răspundă dumnealui și cine i-a dat atribuții. (…) A avut atribuții de la ministrul Ivan. Atribuțiile primite de la fostul ministru se resetează și noul ministru alocă sarcini către un secretar de stat sau nu. Eu am atribuit către alt secretar, tot de la PSD”, a explicat Radu Miruță pentru Antena 3 CNN.

Flavius Nedelcea, secretar de stat din Ministerul Economiei, a fost reținut de DNA după ce ar fi intervenit pe lângă șeful interimar al ANPC, Sebastian Ioan Hotca, pentru a schimba un șef local al Protecției Consumatorilor.

DNA a transmis printr-un comunicat de presă că Hotca și Nedelcea ar fi schimbat-o pe șefa Protecției Consumatorilor Caraș-Severin pentru ”satisfacerea unor interese individuale, private, ori de grup, mai exact pentru numirea în funcția respectivă a unei alte persoane, încadrate în A.N.P.C. în anul 2023 și care ar fi fost dorit/agreat de factori politici, spre a servi intereselor acestora”. Mai mult, Nedelcea e acuzat de procurori că inițial a decis să colaboreze cu anchetatorii, iar apoi a avertizat părțile implicate, îngreunând ancheta. Ioan Sebastian Hotca, șeful interimar al ANPC, și Paul Anghel, directorul general al instituției, nu își mai pot exercita funcțiile pe durata controlului judiciar, conform comunicatului DNA. Citește comunicatul integral aici.

Flavius Nedelcea este secretar de stat în Ministerul Economiei din aprilie 2022. Anterior, între 2020 și 2022, a fost director comercial la SC Eden-Petroleum SRL, partener OMW Petrom. În perioada 2012 – 2020, Nedelcea a fost consilier județean în Caraș Severin, în mandatul 2000 – 2004 a fost consilier local la Reșița. A mai lucrat ca director de vânzări la Petrom.

Nedelcea este apropiat de baronul PSD Caransebeș, Ion Mocioalcă, al cărui fin, Singh Bhupinder, managerul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, a fost reținut în aceeași zi cu Nedelcea și este acuzat de DNA că a luat mită, iar la domiciliul bărbatului, procurorii au găsit 28.890 euro, 2.541 dolari, 340 lire, 500 franci, 96.200 de lei și 5.000 forinți. Vezi detalii aici.

