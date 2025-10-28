Directoarea DSP Brașov, cercetată de DNA pentru divulgarea unor informații confidențiale / Ar fi avertizat conducerea unui spital despre un control programat pentru ziua următoare

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au dispus măsura controlului judiciar față de Ancuța-Ofelia Blănaru, director executiv al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Brașov. Aceasta este acuzată de trei infracțiuni privind folosirea, direct sau indirect, a unor informații care nu sunt destinate publicității, precum și de permiterea accesului neautorizat la astfel de date, a anunțat luni instituția anticorupție, anunță Brașov.net.

Potrivit anchetatorilor, dosarul vizează fapte comise în contextul unor controale desfășurate la unități medicale din județ. Joia trecută, procurorii DNA au efectuat percheziții atât la sediul DSP Brașov, cât și la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov și la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

Ancuța-Ofelia Blănaru este suspectată că, în datele de 25 martie și 4 octombrie 2025, ar fi transmis reprezentanților Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov informații confidențiale referitoare la controalele pe care urma să le efectueze DSP, oferindu-le totodată recomandări privind modul în care să se pregătească pentru acestea.

În schimbul acestor informații, procurorii susțin că directoarea ar fi beneficiat de diverse avantaje din partea personalului spitalului, precum internări și externări urgente pentru persoane apropiate, investigații și analize medicale gratuite, precum și programări prioritare la servicii medicale.

De asemenea, DNA notează că pe 6 octombrie 2025, Blănaru ar fi avertizat un reprezentant al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov despre un control programat pentru ziua următoare.

Pe durata controlului judiciar, inculpatei îi este interzis să își exercite funcția de director executiv al DSP Brașov sau să desfășoare orice activitate în cadrul instituției.