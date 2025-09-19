Managerul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, finul baronului PSD din Caraș-Severin, reținut pentru luare de mită / Ar fi acceptat să primească 250.000 de lei pentru atribuirea preferențială a unui contract de achiziție publică

Singh Bhupinder, managerul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, a fost reținut pentru 24 de ore sub acuzația de luare de mită. La domiciliul bărbatului, procurorii DNA au găsit 28.890 euro, 2.541 dolari, 340 lire, 500 franci, 96.200 de lei și 5.000 forinți.

Singh Bhupinder ar fi finul lui Ion Mocioalcă, baron PSD din Caraș Severin, în prezent vicepreședinte al Curții de Conturi, potrivit surselor G4Media.

Ion Mocioalcă este baronul PSD care împreună cu mai mulți apropiați a ridicat unul dintre proiectele imobiliare Eden din Capitală, unde reporterii riseproject.ro au arătat că a cumpărat un imobil și șeful DNA, Marius Voineag, pe care jurnaliștii l-au acuzat că ar fi intervenit administrativ în dosarul lui Mocioalcă.

În urma anchetei, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis ”apărarea independenţei procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție şi a reputaţiei profesionale” a lui Voineag și a procurorului de caz care a instrumentat speța lui Mocioalcă.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 19 septembrie 2025, a suspectului SINGH BHUPINDER, în calitate de manager al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită.

Totodată, procurorii anticorupție au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și față de suspectul D.I., administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.

„La data de 4 mai 2025, suspectul Singh Bhupinder, în calitate de manager al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, ar fi acceptat promisiunea, direct și pentru sine, de la suspectul D.I., administrator al unei societăți comerciale, de a primi suma de 250.000 de lei, în legătură cu îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, și anume atribuirea preferențială, prin achiziție directă, a unui contract de achiziție publică cu societatea menționată anterior constând în lucrări de reparații la etajul șase al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, în valoare de 900.400 lei, fără TVA”, au stabilit anchetatorii.

Suspectului Singh Bhupinder i s-a adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.

În cursul zilei de 18 septembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, au fost efectuate percheziții domiciliare în 8 locații situate pe raza județului Caraș-Severin, dintre care una la sediul unei instituții publice, iar restul la domiciliile unor persoane fizice sau societăți comerciale.

Cu ocazia efectuării perchezițiilor menționate anterior, organele de anchetă au găsit la domiciliul suspectului Singh Bhupinder următoarele sume de bani care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor: 28.890 euro, 2.541 dolari, 340 lire, 500 franci, 96.200 de lei și 5.000 forinți.

În cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.