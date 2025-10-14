Singh Bhupinder, fostul manager al Spitalului Municipal Caransebeș, iese din arest la domiciliu și va fi cercetat sub control judiciar / E cercetat de procurorii DNA într-un dosar de posibile fapte de corupție și abuz în serviciu

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Tribunalul Timiș a decis luni, 13 octombrie, înlocuirea măsurii arestului la domiciliu cu cea a controlului judiciar pentru medicul Singh Bhupinder, fost manager al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, aflat în centrul unei anchete derulate de Direcția Națională Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Timișoara, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița.

Instanța a admis cererea procurorilor DNA și a dispus ca fostul director al unității medicale să fie cercetat în libertate, sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data rămânerii definitive a deciziei.

Potrivit hotărârii pronunțate luni, Tribunalul Timiș a admis cererea DNA în baza articolelor 242, 214, 215, 211 și 202 din Codul de procedură penală, înlocuind măsura arestului la domiciliu dispusă anterior cu măsura controlului judiciar.

Pe durata celor 60 de zile de control judiciar, Singh Bhupinder este obligat: să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecător sau la instanță ori de câte ori este chemat; să anunțe de îndată DNA Timișoara despre orice schimbare de domiciliu;

să se prezinte la IPJ Caraș-Severin – Serviciul de Investigații Criminale, conform programului de supraveghere; să nu comunice direct sau indirect cu mai multe persoane implicate în dosar; să nu exercite funcția de manager al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, profesie în cadrul căreia ar fi comis faptele cercetate.

Instanța a atras atenția că, în cazul nerespectării cu rea-credință a obligațiilor, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu arestul la domiciliu sau arestul preventiv.

Decizia a fost pronunțată luni, 13 octombrie 2025, prin punerea la dispoziția părților și a procurorului prin grefa instanței, și poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

Fostul manager al Spitalului Municipal Caransebeș, Singh Bhupinder, este cercetat de procurorii DNA într-un dosar care vizează posibile fapte de corupție și abuz în serviciu petrecute în perioada în care conducea unitatea medicală. El fusese plasat inițial în arest preventiv si ulterior în arest la domiciliu.