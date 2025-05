Medicul Singh Bhupinder devine managerul spitalului Caransebeș / Este în România din 1998: ”Am ales Timișoara pentru că aici puteam studia în limba engleză”

Medicul chirurg Singh Bhupinder este oficial noul manager al Spitalului Municipal din Caransebeş după o carieră în chirurgia plastică-reparatorie, cu peste 12.000 de intervenții realizate, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița. Chirurgul a câştigat concursul şi va ocupa această funcţie până în anul 2029.

Prezent în echipa medicală din Caransebeș încă din anul 2014, dr. Singh Bhupinder s-a remarcat prin numeroase premiere medicale în chirurgia plastică și reparatorie, dar și prin fondarea Compartimentului de Chirurgie Plastică și Reparatorie, o premieră pentru județul Caraș-Severin. Este, în prezent, singura unitate de profil din județ, deservind pacienți care altfel ar fi fost nevoiți să se deplaseze la centre medicale din Timișoara.

Dr. Singh a prezentat deja o viziune strategică pentru dezvoltarea spitalului în următorii patru ani. Printre obiectivele prioritare se numără: renovarea secțiilor și spațiilor administrative; achiziționarea de echipamente medicale de ultimă generaţie; atragerea de medici specialiști și extinderea structurii medicale; creșterea performanței spitalului şi optimizarea relaţiilor dintre angajaţi și reorganizarea blocului operator și a compartimentului de sterilizare.

În 2018, dr. Singh Bhupinder a ocupat și funcția de director medical al spitalului.

Susține G4Media. Click AICI pentru a redirecționa 3.5% din impozit - online, gratuit și simplu. Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

De origine indiană, dr. Singh Bhupinder a ajuns în 1998 la facultate, în Timișoara.

„În Delhi, în fiecare an, 400.000 de tineri dau examen la Medicină. Am văzut publicitate în presă, așa am decis să plec din India și să studiez altundeva. Am ales Timișoara pentru că aici puteam studia în limba engleză”, spunea medicul într-un interviu din 2018. În 1998, când a venit la Timișoara, era un puștan ce abia terminase liceul. În 2004, când a terminat facultatea, a cunoscut doi oameni care i-au schimbat viața: „Profesorii Bratu și Nodiți (n.r. -dr. Tiberiu Bratu, respectiv dr. Gheorghe Nodiți) mi-au fost mentori. Datorită lor am ales specializarea aceasta și le sunt recunoscător”, a transmis dr. Singh Bhupinder .

Mai are un frate, care, după ce a studiat în afara țării, a decis să revină în India.

„România are 22 de milioane de locuitori. New Delhi are 80. Sincer, e mai liniște aici”.