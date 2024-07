Spitalele din Reşiţa şi Caransebeş au rămas fără manageri / ”Salariul este exact de 11 mii de lei net. Vă dați seama că la banii ăștia, să faci performanță, trebuie doar dacă ai și o motivație sentimentală în plus”

Spitalele din Reşiţa şi Caransebeş au rămas fără manageri după ce Mircea Călin Laza şi Adrian Bumbravă şi-au prezentat demisiile. La Spitalul Judeţean din Reşiţa, actualul manager, Mircea Călin Laza, şi-a dat demisia dezamăgit de rezultatul alegerilor locale, anunță Agenția de presă Rador care citează Radio Reșița.

Declaraţia îî aparţine preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Romeo Dunca.

„Domnul Laza și-a pus speranțe mari în viitorul acestui spital. A crezut în el şi a acționat în consecință. Dezamăgirea vizavi de rezultatul alegerilor, vă spun sincer, a fost foarte mare. Nu mai dorește să continue, nu mai are motivație, i-a dispărut pur și simplu cu ocazia pierderii alegerilor de către actuala conducere.

În afară de asta, recompensa financiară. Acum lumea nu știe, dar salariul este exact de 11 mii de lei net. Vă dați seama că la banii ăștia, să faci performanță, trebuie doar dacă ai și o motivație sentimentală în plus, sau dacă vrei să punctezi ca orgoliu, că ai reușit să îmbunătățești un lucru care nu funcționa.

Eu nu mai numesc pe nimeni pentru că eu nu mai am mandatul poporului să mă implic. Eu m-am implicat, am făcut, eu nu numesc. Consilierii județeni să voteze, să propună un om. Eu o să mi iau o zi de concediu. Să-l numească Marius Isac,” a declarat pentru Radio Reşiţa, preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Romeo Dunca.