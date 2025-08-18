G4Media.ro
Un locuitor din Alaska a primit cadou o motocicletă nouă din partea…

Sursa: carVertical

Un locuitor din Alaska a primit cadou o motocicletă nouă din partea lui Putin

18 Aug

Un localnic din Anchorage a primit o motocicletă nouă din partea preşedintelui rus Vladimir Putin în timpul summitului acestuia cu omologul american Donald Trump care s-a desfăşurat la sfârşitul săptămânii trecute în acest oraş din Alaska, potrivit televiziunii de stat ruse, informează luni agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Un angajat al ambasadei Rusiei în SUA i-a înmânat bărbatului, pe nume Mark Warren, cheile noii sale motociclete Ural în parcarea hotelului din Anchorage unde era cazată delegaţia rusă.

„Trebuie să precizez că acesta este un cadou personal din partea preşedintelui Federaţiei Ruse”, i-a spus lui Warren angajatul ambasadei, Andrei Ledenev.

Cu păr alb şi cu ochelari, Warren, pe care Reuters nu a reuşit să-l contacteze pentru comentarii, a fost arătat urcând pe noua sa motocicletă, cu Ledenev în spatele lui şi un alt bărbat în ataş, pentru o tură.

„Ca de la cer la pământ! Îmi place bătrâna mea (motocicletă), însă aceasta este în mod clar mult mai bună”, a declarat Warren. „Sunt fără cuvinte, este uimitor. Mulţumesc foarte mult”, a adăugat el.

Cadoul neaşteptat al liderului rus a survenit după ce jurnalişti de la televiziunea de stat rusă Pervîi Kanal l-au întâlnit din întâmplare pe Warren pe o stradă din Anchorage înainte de summit.

Jurnaliştii s-au oprit pentru a admira motocicleta lui Warren, care a fost fabricată de Ural, prima uzină a căreia a fost fondată în 1941 în Rusia sovietică.

Warren i-a spus reporterului, Valentin Bogdanov, că se chinuie să obţină piese de schimb pentru motocicleta sa, inclusiv un demaror nou, pentru că uzina care le produce este „localizată în Ucraina”.

„Deci pentru tine, dacă ei vor soluţiona conflictul aici în Alaska, adică Putin şi Trump, va fi bine?”, l-a întrebat Bogdanov pe Warren.

„Da, va fi bine”, a răspuns locuitorul din Alaska.

Compania Ural, care îşi are sediul în statul Washington, a precizat că toate motocicletele sale sunt asamblate în Kazahstan. Compania şi-a retras toată producţia din Rusia după declanşarea războiului împotriva Ucrainei.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

