Mii de migranți au traversat Canalul Mânecii în ambarcațiuni mici după noul acord dintre Marea Britanie și Franța

Peste 2.500 de migranți au traversat Canalul Mânecii în bărci mici în cele 11 zile de la intrarea în vigoare a noului acord „unu pentru unu” cu Franța, arată cifrele Ministerului de Interne Britanic, potrivit BBC.

Planul prevede că, pentru fiecare migrant pe care Regatul Unit îl returnează în Franța, o altă persoană cu un caz solid de azil în Marea Britanie va fi lăsată să rămână.

Aproximativ 28.000 de persoane au ajuns în Regatul Unit cu bărci mici de la începutul acestui an, iar peste 50.000 au traversat de când Partidul Laburist a ajuns la putere, în iulie 2024.

Între timp, o barcă cu peste 100 de persoane ar fi fost văzută în această săptămână în Canal. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne a declarat că bandele de traficanți de persoane „nu le pasă dacă oamenii vulnerabili pe care îi exploatează trăiesc sau mor, atât timp cât plătesc”.

„De aceea acest guvern implementează un plan serios și cuprinzător pentru a distruge modelul de afaceri al bandelor, inclusiv o cooperare sporită cu Franța pentru a preveni traversările cu bărci mici și un program pilot pentru a reține și returna migranții înapoi în Franța.”

Rob Lawrie, voluntar umanitar, a declarat pentru BBC Today Programme, vineri, că traficanții estimează că pot trimite până la 150 de persoane pe bărci.

„Asta înseamnă mult mai mulți oameni, înghesuiți pe o barcă extra mare”, a spus el. „Am avut deja rapoarte despre copii care sunt striviți, nu doar în busculadă, ci chiar în interiorul bărcii gonflabile.”

El a adăugat că nu este clar câte persoane cad peste bord în timpul traversărilor.

Traversările tind să crească în lunile de vară, atunci când vremea este calmă pe Canal. În august anul trecut, peste 4.000 de persoane au făcut călătoria.

Aceste cifre pot varia în funcție de factori precum aprovizionarea cu piese pentru bărci și cât de activ patrulează poliția plajele din nordul Franței pentru a împiedica lansarea bărcilor.

Programul pilot „unu pentru unu” a fost stabilit ca parte a unui acord anunțat de prim-ministrul Sir Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron în timpul vizitei sale de stat în Regatul Unit, în iulie.

Primul grup de persoane care a sosit în cadrul programului a fost reținut la Dover la începutul acestei luni. Returnările în Franța nu au avut încă loc și ar putea dura până la trei luni.

Când laburiștii au venit la putere, au promis să distrugă rețelele care organizează traversările, dar au avertizat că acest lucru nu va fi rapid sau ușor. Miniștrii sunt acum presați să livreze rezultate, deși efectul de descurajare al acordului de returnare ar putea să nu fie clar până când deportările nu vor începe serios și nu vor crește numeric.

Referindu-se la primele rețineri de la începutul acestei luni, Sir Keir a spus: „Dacă încalci legea pentru a intra în această țară, vei fi trimis înapoi. Când spun că nu mă voi opri de la nimic pentru a securiza granițele noastre, asta înseamnă.”

Proiectul, programat să dureze 11 luni, va presupune ca Regatul Unit să accepte un număr egal de solicitanți de azil care nu au încercat să traverseze și care pot trece verificările de securitate și eligibilitate.

La acea vreme, ministrul de interne din opoziție, Chris Philp, a criticat noul acord al guvernului, spunând că „nu are absolut niciun efect de descurajare”.

Agenția Națională pentru Criminalitate a declarat că a avut un anumit succes în perturbarea modelului de afaceri al traficanților.

Săptămâna trecută, 20 de bărci gonflabile despre care se crede că erau destinate Canalului au fost confiscate dintr-un camion în Bulgaria – a doua descoperire de acest fel în mai puțin de trei săptămâni.

Guvernul spune că aceasta ilustrează nevoia de cooperare internațională pentru a combate imigrația ilegală.

Afganii au fost cea mai numeroasă naționalitate sosită cu bărci mici în anul până în martie 2025, potrivit cifrelor Ministerului de Interne.

Sirienii au constituit al doilea cel mai mare grup, urmați de persoane din Iran, Vietnam și Eritreea.

Aceste cinci naționalități au reprezentat 61% din toate sosirile.

În 2024, aproape o treime dintre cele 108.000 de persoane care au solicitat azil în Regatul Unit au sosit cu o barcă mică.

Ministerul de Interne poate deporta persoanele care nu au drept legal de ședere în Regatul Unit sau poate refuza accesul acestora.

Însă Convenția pentru Refugiați din 1951 stabilește dreptul de a solicita azil într-un stat străin dacă un solicitant poate dovedi că se confruntă cu o amenințare gravă la viață sau libertate în țara de origine.