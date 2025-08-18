Finală de vis la ATP Cincinnati – Cine transmite la tv Sinner vs Alcaraz

Mastersul ATP de la Cincinnati are parte de o finală de vis, primii doi jucători ai lumii urmând să se dueleze pentru cucerirea trofeului de pe hardul american. Jannik Sinner și Carlos Alcaraz sunt „moștenitorii” de drept ai BIG 3 în tenisul de câmp masculin.

Finala Mastersului de la Cincinnati va fi în direct luni, 18 august, pe Digisport 2 începând de la ora 22:00.

BIG 3 este deja istorie pentru tenisul de câmp masculin, era marilor Federer, Nadal și Djokovic apunând.

Viitorul este al lui Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, jucători care reprezintă vârful noii generații din sportul alb.

După o finală electrizantă la Roland Garros (în care Alcaraz s-a impus dramatic după cinci seturi și trei mingi de meci salvate) și o altă finală la Wimbledon (câștigată clar de Sinner), cei doi mari rivali se vor duela și în ultimul act de la Cincinnati.

Turneul american este unul care dă tonul înainte de US Open, ultimul Grand Slam al sezonului 2025 din tenisul mondial.

Organizatorii de la Cincinnati au parte de un afiș extraordinar pentru finala din această seară, pe teren urmând să se afle primii doi jucători ai lumii.

După o serie impresionantă de cinci victorii consecutive, Alcaraz a fost învins de marele său rival în finala de la Wimbledon.

Va fi interesant de văzut dacă Sinner va reuși „să lege” victorii consecutive contra ibericului. A mai bifat acest lucru în două rânduri: 2022 (Umag și Wimbledon) și 2023 (Beijing și Miami).

Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz

Victorii: 5-8

Vârstă: 23 – 22

Loc mondial: 1 – 2

Înălțime: 1,91 metri – 1,83 metri

Jucător Pro din: 2028 – 2018

Victorii / înfrângeri în 2025: 26/3 – 48/6

Titluri în 2025: 2 – 5

Victorii / înfrângeri în carieră: 289/83 – 257/62

Titluri în carieră: 20 – 21

Bani adunați doar din premiile din tenis: $45,682,097 – $47,362,248

Jannik Sinner, titluri de Grand Slam: 4 (Australian Open 2024, 2025, Wimbledon 2025 și US Open 2024).

Carlos Alcaraz, titluri de Grand Slam: 5 (Roland Garros 2024, 2025, Wimbledon 2023, 2024 și US Open 2022).

