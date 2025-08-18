Silvicultorii solicită retragerea proiectului care vizează reorganizarea Romsilva şi anunţă un protest, miercuri, la Ministerul Mediului

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) insistă să promoveze un proiect de Hotărâre de Guvern pe care Ministerul Justiţiei l-a desfiinţat din perspectivă legală şi a cerut refacerea acestuia, susţin reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură Silva, într-un comunicat de presă transmis, luni, Agerpres.

Aceştia anunţă, în context, că vor organiza, miercuri, 20 august, între orele 10:00 – 14:00, o acţiune de protest în faţa ministerului de resort.

„Ministerul care răspunde de păduri refuză să asculte opiniile profesioniştilor din silvicultură şi susţine un proiect elaborat fără niciun studiu de impact, ce conţine numeroase erori de ordin juridic şi administrativ. Federaţia Sindicatelor din Silvicultură Silva a atras atenţia încă de la apariţia draftului de proiect de Hotărâre de Guvern care priveşte reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva că proiectul nu este făcut corect. Dacă va fi legiferat de Guvern, actualul proiect de „reformă” va pune pădurile statului în pericol, va duce la colapsul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi la pierderea locurilor de muncă ale silvicultorilor. Este de neînţeles înverşunarea conducerii ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor în susţinerea acestui proiect eronat. De asemenea, este de neînţeles continua campanie de denigrare a silvicultorilor şi a Romsilva, campanie susţinută chiar de autorităţi ale statului. Oricât s-ar strădui cineva să ne convingă de contrariu, nu există nicio altă instituţie, companie, firmă sau ONG, organizaţie românească sau străină, care să poată gestiona pădurile statului mai bine decât silvicultorii din Regia Naţională a Pădurilor. Din toate aceste motive, Federaţia Sindicatelor din Silvicultură SILVA organizează miercuri, 20.08.2025, între orele 10:00 – 14:00, o acţiune de protest la sediul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor”, se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, principalele revendicări faţă de MMAP sunt: stoparea campaniei de denigrare a Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi a acţiunilor de discreditare şi compromitere a personalului silvic, precum şi retragerea proiectului de Hotărâre a Guvernului promovat de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor prin care, fără niciun studiu de impact economic, social sau bugetar, se forţează reorganizarea Romsilva prin desfiinţarea a 70% din numărul de direcţii silvice judeţene, prin separarea activităţilor de producţie cu scopul menţinerii doar a celor „eficiente economic”, în detrimentul aspectelor de ordin social, organizatoric şi funcţional, punând în pericol circa 500 de locuri de muncă.

Federaţia sindicală notează că „Ministerul Justiţiei a precizat clar în punctul său de vedere: Romsilva nu poate fi reorganizată prin această Hotărâre de Guvern”.

O altă revendicare se referă la constituirea unui grup de lucru format din specialişti în administrarea pădurilor, din cadrul Ministerului Mediului, Romsilva, organizaţiilor profesionale ale silvicultorilor, dar şi din reprezentanţi ai Federaţiei Silva, în calitate de partener social, pentru elaborarea unui Regulament de organizare şi funcţionare care să asigure consolidarea Regiei Naţionale a Pădurilor, „nu destructurarea acestei regii de interes naţional care administrează pădurile aflate în patrimoniul public al statului”, transmite Agerpres.

„Solicitările noastre sunt de bun-simţ, sunt cereri de modificare şi completare a unui proiect incorect din toate punctele de vedere: juridic, administrativ, managerial, silvic. Un proiect făcut de oameni care, cel mai probabil, nu au expertiza profesională necesară pentru a gestiona sectorul silvic românesc şi care, în mod inexplicabil, refuză să colaboreze cu specialiştii. Nu putem accepta ca pădurile statului, pentru care au muncit generaţii întregi de silvicultori, să fie puse în pericol de această „reformă” experimentală. Nu putem fi de acord nici cu punerea în pericol a locurilor noastre de muncă, doar pentru că unii conducători efemeri ai destinelor ţării, care nu au gestionat nici măcar un canton silvic, îşi imaginează că au dreptul să facă acest lucru”, avertizează organizaţia.