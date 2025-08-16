Unul dintre cele mai magnifice castele medievale din Europa s-a redeschis publicului / Alte destinații inedite

Printre selecția CNN de călătorii din această săptămână se numără: un castel european redeschis și orașul japonez bombardat cu incendiare de SUA cu doar câteva ore înainte de sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Castelul Norwich

East Anglia a fost selectată de Lonely Planet drept una dintre cele mai bune destinații de vizitat în 2025, iar acum există încă un motiv să descoperiți această regiune engleză mai puțin explorată, aflată la doar trei ore de Londra.

După cinci ani de renovări, în valoare de 37 de milioane de dolari, Norwich Castle Keep s-a redeschis, toate cele cinci etaje fiind accesibile publicului pentru prima dată.

Castelul din secolul al XII-lea a fost comandat de William Cuceritorul, iar peste 900 de artefacte normande au fost împrumutate de la British Museum pentru a crea prima galerie medievală din afara capitalei britanice.

Norwich Castle Keep a fost unul dintre primele castele construite după cucerirea normandă a Angliei – aceea reprezentată în Tapiseria de la Bayeux (aflată și ea în proces de restaurare) – și a constituit un simbol al dominației și prestigiului.

Zidurile sale solide, vechi de 900 de ani, au fost ridicate din calcar de Caen, adus din Normandia, Franța, mărturie durabilă a puterii normande. Dacă vreți să explorați dincolo de cele mai aglomerate destinații turistice ale Regatului Unit, acesta ar putea fi un bun punct de plecare.

Castelul Bodrum

Castelul Bodrum, situat pe peninsula Bodrum din sud-vestul Turciei, este ca o păpușă Matrioșka de minuni istorice.

Construit în secolul al XV-lea de Cavalerii Sfântului Ioan, a fost fortificat folosind pietre din Mausoleul din Halicarnas, monument al secolului al IV-lea î.Hr., una dintre cele Șapte Minuni ale Lumii Antice.

Din anii 1960, castelul găzduiește și unul dintre puținele muzee de arheologie subacvatică din lume, cu peste 3.000 de ani de istorie maritimă și epave expuse. Puteți descoperi mai mult prin cronologia noastră interactivă a Bodrumului.

Lecții din război

Cu douăsprezece ore înainte ca Al Doilea Război Mondial să se încheie, SUA au bombardat cu incendiare orașul japonez Kumagaya. La 80 de ani de la acel atac aerian, cicatricile rămân, iar un supraviețuitor îl descrie drept „total lipsit de sens”. Pentru a marca aniversarea, CNN a vizitat orașul și a stat de vorbă cu locuitorii care au trecut prin tragedie.

Adânc în pădurile Lituaniei, o fostă bază secretă de rachete nucleare reflectă dinamica politică a Războiului Rece și cursa înarmărilor nucleare. Acest sit odinioară clasificat a fost vizitat anul trecut de aproximativ 35.000 de persoane din întreaga lume, iar labirintul său subteran întunecat încă dă fiori.

„Turismul negru”, vizitarea locurilor asociate cu tragedii, este un subiect des dezbătut, existând o linie fină între comemorare și senzaționalism. Lista UNESCO a Patrimoniului Mondial recunoaște locurile considerate importante pentru umanitate, iar scenele de atrocități fac uneori parte din ea.

Dezbaterea a fost reaprinsă în iulie, când siturile de tortură ale Khmerilor Roșii din Cambodgia au fost incluse pe listă, la 50 de ani de la ascensiunea guvernului comunist la putere.