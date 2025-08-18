G4Media.ro
Grindeanu spune că PSD nu face alianță cu AUR în mandatul lui…

Sorin Grindeanu
Grindeanu spune că PSD nu face alianță cu AUR în mandatul lui la conducerea partidului / „Actuala coaliție merge înainte”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că PSD nu face alianță cu AUR în mandatul lui la conducerea partidului. „Actuala coaliție merge înainte”, a susținut Grindeanu.

„Noi am decis în urmă cu două luni să intrăm în această coaliție și am luat decizia într-un cadru larg. Noi suntem un partid serios și nu facem coaliții pe picior”, a declarat președintele interimar al PSD.

Întrebat dacă poate afirma că PSD nu va face alianță cu AUR, Sorin Grindeanu a răspuns: „În mandatul meu, da”

Liderul interimar al PSD a adăugat că „această coaliție merge înainte” și a precizat că vorbește zilnic cu premierul Ilie Bolojan la telefon și că s-au văzut de câteva ori și față în față în ultima săptămână.

Liderul extremist George Simion a declarat, în 13 august, că venirea AUR la guvernare este “inevitabilă” și a îndemnat PSD “să se reîntoarcă către poporul român” și să accepte o guvernare care îl are ca prim ministru pe Călin Georgescu.

Citește integral George Simion cere o coaliție cu PSD: ”E inevitabil, sperăm din toamnă să ajungem la guvernare / PSD are ocazia să se reîntoarcă la popor acceptând o guvernare cu Călin Georgescu premier”

