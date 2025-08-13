George Simion cere o coaliție cu PSD: ”E inevitabil, sperăm din toamnă să ajungem la guvernare / PSD are ocazia să se reîntoarcă la popor acceptând o guvernare cu Călin Georgescu premier”

Liderul extremist George Simion a declarat că venirea AUR la guvernare este “inevitabilă” și a îndemnat PSD “să se reîntoarcă către poporul român” și să accepte o guvernare care îl are ca prim ministru pe Călin Georgescu.

“Intenționez să devin și mai serios dacă e cazul, în a face opoziție și în a învăța pentru viitoarea guvernare” pentru că “este inevitabil, sperăm ca din toamnă să ajungem la guvernare”, a spus președintele partidului AUR.

Acesta a declarat marți seara, la Realitatea Plus, că “PSD are întotdeauna ocazia să se reîntoarcă către poporul român acceptând o guvernare în care îl are ca prim ministru pe Călin Georgescu”.

Declarațiile lui Simion vin pe fondul tensiunilor din interiorul PSD, partid scindat între facțiunea celor care vor să rămână în actuala coaliție de guvernare cu PNL, USR și UDMR, și facțiunea celor care vor o colaborare guvernamentală cu AUR.

PSD urmează să își aleagă în toamnă, la un congres cu data incertă, viitorul președinte.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, e pus sub presiune de Titus Corlățean, care și-a anunțat intenția de a candida.